Alfombra del Óscar cambia de color por primera vez

Kimmel bromeó que no sería roja ya que "no habrá sangre derramada este año", en una referencia a la cachetada que Will Smith le propinó al comediante Chris Rock durante la transmisión de la gala de 2022.

Smith romperá la tradición de que el ganador del año anterior regresa para entregar una estatuilla, ya que se encuentra vetado de asistir al evento, por lo que no se sabe quién presentará Mejor Actriz en su lugar.

Los productores del show aseguraron en conferencia de prensa que Kimmel hará referencia a lo sucedido el año pasado con Smith, pero después ya no se volverá a tocar el tema durante la transmisión.

También se dio a conocer que Lady Gaga no interpretará el tema nominado de Top Gun: Maverick, "Hold My Hand", debido a que la cantante y actriz se encuentra en plena filmación de la secuela de Joker.

Gaga sí asistirá a la ceremonia como nominada en la categoría que ganó por Nace una Estrella, pero no de montar un número musical por sus compromisos laborales.

En esta edición se presentarán de nueva cuenta las 23 categorías en vivo, luego de que el año pasado algunos rubros técnicos no fueran presentados en su totalidad durante la transmisión, cosa que fue muy criticada entre los miembros de la Academia y la audiencia.

La entrega 95 del Óscar se realizará este domingo 12 de marzo, y pese a que existe pronóstico de lluvia en los próximos días, esto no deberá afectar los preparativos.