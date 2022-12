Steven Spielberg: Un verdadero soñador a sus 76 años

Director y productor, tiene tantos clásicos, como E.T. El Extraterrestre, La Lista de Schindler y Salvando al Soldado Ryan, que sus acérrimos fans no pueden elegir sólo uno como su obra maestra.

Dice, a unos días de cumplir 76 años (este 18 de diciembre), que su máximo logro es haber construido una familia sólida y unida.

"El éxito profesional depende de muchísimos factores, y lejos de buscar controlarlos, simplemente dejo que fluya y ya no depende de mí; pero yo, a mis casi 76, me siento orgulloso de mi matrimonio de 31 años, en donde mis hijos han crecido y han sabido equilibrar su vida, en donde yo soy un director de cine que cuida hasta el último detalle, pero sé que mi mujer es la que ha puesto los cimientos para el hogar

"Somos negociadores, sabemos hablar y buscamos un fin común para tener éxito Y, ¿sabes? Creo que sé escuchar, siento que saber escuchar tiene que ver con tener éxito en la vida, en todo", revela en la conversación el esposo de la actriz retirada Kate Capshaw.

Y enumera, encantado, los nombres de sus siete vástagos, ya que no marca diferencias sanguíneas: Jessica (hija de Kate con su matrimonio previo con Robert Capshaw), Max Samuel (hijo del actor con su anterior esposa, Amy Irving), Theo Spielberg (hijo adoptivo de Capshaw antes de su matrimonio con él), Sasha Rebeca, Sawyer Avery y Destry Allyn, hijos de ambos; y Mikaela, hija adoptiva de ambos.

"El cine me da satisfacción profesional y creativa, pero lo que me han dado mis hijos, mis nietos, no lo comparo con nada. No hay mayor felicidad que sentirse orgulloso y motivado por quienes te dan alegría y paz, son mi refugio y mi balance", expresa el 14 veces candidato al Óscar y ganador de tres estatuillas.

Los Fabelman: un tesoro íntimo en su carrera

Y lejos de mostrarse reacio a ahondar en su vida íntima, el cineasta, considerado uno de los mejores 100 en la historia por el American Film Institute (AFI), dice que haber realizado su nueva película Los Fabelman lo hizo percatarse de que su condición humana es tan vulnerable como la de cualquier ser humano.

"Cumplo años (el 18 de diciembre) y mi mejor regalo será estar saludable. Aunque no lo creas, la pandemia me hizo valorar ese momento de estar bien y no tener preocupaciones, porque los malestares de la edad son difíciles. Y si me festejan con pastel y baile, eso está demás. Sólo quiero a mis hijos y mis nietos a mi esposa, y ya".

Considera a Los Fabelman, el largometraje que ganó un premio de la audiencia en el Festival Internacional de Cine de Toronto y se pronostica sea de los más postulados al Óscar, como una de sus películas más intimas y personales, y ansía que ya se estrene. En México está contemplado que llegue a las pantallas en febrero próximo.

"Tiene que ver con la historia de amor de mis padres y su rompimiento, tiene que ver con el acoso estudiantil que sufrí por ser judío, tiene que ver con los golpes de la adolescencia a la realidad y me ha conmovido que quienes la han visto se sienten identificados en algún punto de su vida.

"Por algo el cine es conexión y amo esa conexión universal que te quita etiquetas y clasificaciones y te une por sentimiento".

Aplaude Spielberg el tsunami mexicano de 'Los Tres Amigos'

Si alguien tiene autoridad en el medio cinematográfico para ofrecer una opinión o punto de vista sobre alguna corriente, ese es Steven Spielberg, y al hablar de lo que sucede con los creadores mexicanos, es tajante y concreto.

Y al mencionar a "Los Tres Amigos", Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro G. Iñárritu, y otros connacionales que han obtenido notoriedad internacional, sabe muy bien cómo son.

"Más que verlos como parte de una nueva ola de cine, yo los veo como un tsunami de creativos, son los líderes de este cine con identidad, creativos, con movilidad que nos han impactado no sólo con su visión, sino con su talento", opinó el director de Amor Sin Barreras y Los Archivos del Pentágono.

Admirador de las mentes creativas y "marcatendencias", Steven Spielberg afirmó que los directores de La Forma del Agua, Roma y Amores Perros han evidenciado ser brillantes.

"Creo que esa amistad que han hecho la han sabido hacer una fraternidad única, han sustentado una industria que se apoya entre ellos y admiro profundamente sus logros. Me parece genial lo que han hecho y los admiro por su visión y talento".

Y al mencionar a mexicanos, no pudo mostrarse más que orgulloso de lo que ha hecho Diego Luna, luego de que trabajó con él en La Terminal (2004) y ahora es protagonista de Andor, la teleserie que pertenece al universo de Star Wars.

"Es un magnífico actor, tiene un registro envidiable y cuando trabajamos juntos sabía que tenía 'eso', lo necesario para crecer, y lo que hace ahora, donde está ahora, me hace sentir orgulloso. No puedo esperar a volver a trabajar con él", dijo Spielberg.

Y sobre su fallido intento por crear La Conquista, una teleserie para Prime Video, dice que fue una de sus grandes frustraciones.

"Teníamos todo para hacer ese proyecto y siento que Javier Bardem era el idóneo para hacer a Hernán Cortés y de pronto hubo cambios, y no se pudo concretar. Los conceptos cambiaron y no entramos en el juego y terminaron haciendo otro (proyecto, Hernán). Sinceramente, estaba muy emocionado con ese proyecto y creo que es una de mis más grandes frustraciones profesionales Algún día podré trabajar con Javier... es un fabuloso actor, tremendo actor", apuntó.