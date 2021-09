- Entretenimiento en casa

De entrada, aunque lo parezca a simple vista, es importante tener en cuenta que no es una inocente serie de animación destinada al público familiar.

Por su naturaleza temática se trata de una propuesta exclusivamente para el público adulto, y de muy amplio criterio.

La premisa se centra en las aventuras de un equipo de espías muy especial, formado por elementos LGBTQ+ y un heterosexual.

La animación está técnicamente bien producida y tiene un estilo bastante convencional de acuerdo con los cánones norteamericanos del género.

Su tono de comedia es muy ligera y desenfadada, juega con los diferentes arquetipos de la diversidad de una forma bastante graciosa y audaz para una producción animada, porque hay escenas sexuales explícitas, desnudos integrales y situaciones y lenguaje subidos de tono.

Obviamente, todas las aventuras implican circunstancias en las que saldrá a relucir la orientación de los personajes, pero también que sirven para reflexionar sobre temas como la discriminación, los prejuicios y la intolerancia.

LA LUZ ES PARA TODOS

Cuenta la historia de Phillip, interpretado por el genial Gregory Peck, un periodista viudo que se muda a NY con su madre y su hijo para un nuevo trabajo. Su primera tarea es una serie de reportajes sobre el antisemitismo, a pocos años de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Tras batallar para encontrar un ángulo, decide hacerse pasar como judío, junto con su familia, para experimentar en carne propia la discriminación en todos los ambientes en los que se mueve. Dicha misión cambia su vida por completo y afecta hasta su relación amorosa. La película del director Elia Kazan es un poderoso documento sobre la discriminación y el racismo, y sigue funcionando en nuestros tiempos.

THE WOMAN IN THE WINDOW

Quizá el punto de partida evoque un poco La Ventana Indiscreta de Alfred Hitchcock, pero el desarrollo es sustancialmente distinto.

Basada en la novela de A.J. Finn adaptada por Tracy Letts, la cinta dirigida por Joe Wright narra la historia de una mujer agorafóbica que desde su ventana ve un asesinato que ocurre en el departamento de enfrente y eso se convierte en una pesadilla, porque, como suele suceder en el género, las cosas no hacen otra cosa que complicarse y nada es lo que parece.

La Mujer en la Ventana es un poderoso thriller, ágil, interesante, y con personajes ambiguos, con muchos claroscuros y secretos, muy bien producido y con una impecable manufactura técnica.

El director logra un trabajo limpio y preciso y un extraordinario manejo de la tensión que mantiene al espectador intrigado todo el tiempo, tratando de adivinar cómo se desarrollan los sucesos y cuál es la verdad detrás de los hechos.

Pero lo más atractivo es su excepcional elenco, empezando por Amy Adams, en el personaje central, como una psicóloga infantil que sufre de un trastorno que le impide salir de su casa.