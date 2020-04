Empresarios convocan a plan alterno ante pandemia

En una videoconferencia ante más de 4 mil líderes e integrantes de la iniciativa privada, el directivo los invitó a sumarse a la tarea "para que localmente podamos organizarnos como sociedad civil a falta de un gobierno que nos organice, nos oriente, que de alguna manera nos conduzca en nuestras actividades".



Algunos representantes manifestaron su descontento por el manejo de la crisis del presidente Andrés Manuel López Obrador, a lo que Salazar Lomelín respondió que únicamente por la vía democrática se puede rechazar su mandato.

"Dentro de un año y pico tendremos la posibilidad, porque así lo estableció nuestro Congreso, de hacer una revisión democrática o rechazo de mandato. Ahí es el momento. "Quisiera que también la parte política del país saliera a hacer su trabajo. El nuestro es apoyar a las Mipymes y a los empleos", destacó el presidente del CCE.

Apoyo a Mipymes

A pesar del desánimo que les causó el no lograr que se tomaran en cuenta sus propuestas, Salazar Lomelín presentó a los empresarios cinco medidas para lograr que las micro, pequeñas y medianas empresas tengan liquidez y no cierren. Las acciones incluyen adoptar a una Mipyme, es decir, que las grandes empresas acojan un negocio pequeño; realizar compras adelantadas, aunque reciban la mercancía después; pagar a proveedores en menos de 30 días; generar una plataforma de factoraje, y la no penalización, lo que implica evitar un periodo de sanciones contractuales entre particulares.

El titular del CCE dijo: "Entiendo su molestia, su coraje; quisiéramos mañana ver a un Presidente que cambie la forma de pensar y que vea las cosas de forma distinta, he tratado de explicar que eso es lo que hemos hecho durante meses, tratar de ser escuchados".

"Se quedó corto": ABM

"Los programas y planes que presentó el Presidente el domingo son 2% del PIB, por lo que no llegan a 500 mil millones de pesos. Entonces la dimensión del problema que nosotros vemos no coincide con la que ve el Presidente", comentó.

Rompen con consejo

En Jalisco, los dirigentes empresariales locales desconocieron al CCE como interlocutor y dijeron que buscarán directamente al presidente López Obrador para que escuche de viva voz las afectaciones que tienen. El titular del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, Miguel Ángel Landeros, dio lectura a una carta que decía: "El CCE no representa ni incluye la visión y la realidad particular de Jalisco". Añadió que la relación con ese organismo está desgastada.