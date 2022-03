Empoderadas al volante

Desde hace ocho años en Reynosa comenzaron a formarse grupos de taxis liderados por mujeres, quienes abrieron un parteaguas en este oficio que se atribuye en su mayoría a los hombres.

Ahora el color rosa de sus unidades y camisetas persiste por toda la ciudad, siendo un emblema quienes buscan empoderarse, a través de la independencia de manejar sus horarios, planear rutas, realizar actividades personales y apoyar a la ciudadanía en sus traslados.

Ser mujer no es un límite, aunque muchas y muchos lo ven así, es al contrario, somos capaces y suficientes, el único requisito de salir adelante es querer, echarle ganas". Lluvia Ramos, Taxista

"Para mi el taxi es más que una unidad con la que me gano la vida, se ha convertido en ambulancia, transporte escolar, de mercancía, de apoyo, es todo, ser mujer no es un límite, aunque muchas y muchos lo ven así, es al contrario, somos capaces y suficientes, el único requisito de salir adelante es querer, echarle ganas", comentó Lluvia Ramos, taxista desde hace seis años. El taxi Rosa, ha distribuido sus operaciones en toda la frontera y actualmente 37 mujeres son conductoras.

Las historias de cada una es diferente, hay quienes entraron por la necesidad de salir adelante con una familia, otras que con pareja recibieron apoyo, y también las que buscaron un cambio a su estilo de vida.

Dicen que manejamos mejor, que somos más responsables, aunque se nos estigmatice que no sabemos de mecánica, no es así, yo sé hacer todo lo que se requiere". Yolanda Castro, Taxista

Pero todas, tienen en común el ofrecer un servicio de calidad. "Tengo ocho años siendo taxista y me encanta mi trabajo, desde que supe de este proyecto supe que era lo mío, no solo tengo clientes mujeres, también hay hombres, e incluso me dicen comentarios de que manejamos mejor, que somos más ordenadas, responsables, aunque se nos estigmaticé que no sabemos de mecánica, no es así, yo sé cambiar llantas, checar niveles de aceite, frenos, todo lo que se requiere", comentó la taxista Yolanda Castro Bello.

El taxi en Reynosa, es un método de transporte que puede utilizarse con o sin cita previa, las mujeres conductoras se reúnen en las bases y cuando existe un servicio, se reporta la más próxima.

Al ser esta frontera una región de alto riesgo para cualquier oficio, ellas han adaptado un sistema de aviso a través de plataformas de mensajería, aunque no están exentas de ser víctimas de algún delito.

Creyeron que no duraríamos más de 15 días, incluso gente en la calle nos gritaba, váyanse a la casa a hacer el aseo, lo que en lugar de desanimarnos nos alentó". Erika Nares, Taxista

Aunque los retos a los que se enfrentan son variados y no ajenos a los del género masculino, el ser mujeres, las hace destacar. "Al principio la gente no creía en el proyecto por el simple hecho de ser mujeres, creyeron que no duraríamos más de 15 días, incluso gente en la calle nos gritaba, váyanse a la casa a hacer el aseo, lo que en lugar de desanimarnos nos alentó, demostramos que fuimos competencia y ahora la gente responde, nos busca", señaló Erika Lizbeth Nares Flores.