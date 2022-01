El día que Vergara le dijo no a Bielsa

La carrera de Rafael Ortega casi casi inició por casualidad con los Leones Negros de la UdeG.

Luego de 6 años, se retiró para dedicarse por completo a su vocación de médico, siendo una de las eminencias en cuanto a las cirugías.

De 2002 a 2016 se desempeñó como jefe de los servicios médicos del Club Guadalajara en donde trabajó en la etapa de Jorge Vergara, quien lo obligó a ser presidente deportivo por un año.

LOS DETALLES DE VERGARA

"Una vez que ya había aceptado ser presidente deportivo, le comenté a Jorge Vergara que era necesario que el equipo se volviera acercar a la gente para recuperar su popularidad, por lo cual le propuse llevar a los jugadores a entrenar a los pueblos cercanos a Guadalajara, pero también al Penal de Puente Grande para visitar a los internos a quienes Jorge les donó ropa deportiva. Son de las acciones que me quedaron muy presentes en mi etapa como directivo junto a Jorge Vergara, quien tenía detalles muy humanos con la gente".

HASTA BAJÓ DE PESO

"En diciembre de 2010, Jorge Vergara (QEPD) me manda a llamar, y me dice: ´quiero que seas el presidente deportivo, tú le sabes mucho a esto, y la gente te quiere mucho´. Yo le dije que por mis actividades de doctor me era imposible, y me insistió: ´pues tú sabrás cómo le haces´. Acepté, y en el año que estuve bajé 8 kilos por el estrés que tuve. Creo que todo fue porque un día hubo una dinámica con una psicóloga en la que nos puso a cada uno con un puesto en el equipo, a mí me tocó ser presidente, y a Jorge le gustó lo que dije".

DE CAMILLERO A FUTBOLISTA

Rafael Ortega debutó en 1983, pero su aparición con los Leones Negros no fue sencilla.

"Yo estudiaba medicina en aquella época, y era camillero del equipo, me vieron jugar y me pusieron en el equipo juvenil de Bachilleres, pero no me llamaban, entonces hablé con el ingeniero Javier de la Torre que era el técnico, y le dije que ya se me complicaba mucho entrenar y estudiar. Mi debut se da gracias a que el ´Tiburón´ Rodríguez lesionó a 2 brasileños, y al ingeniero ya no le quedó más remedio que ponerme en uno de esos lugares".

NO ERA EL MÁS VIRTUOSO

"Yo no era un futbolista muy bueno en la cancha, lo reconozco, pero trataba de hacer lo mejor que estaba a mi alcance. Una vez en el vestidor, en la charla antes de un partido, el técnico del equipo (Francisco) el ´Médico´ Ríos daba las indicaciones tácticas a cada uno de los jugadores como (Sergio) el ´Cayo´ Díaz, (Víctor) ´Tiburón´ Rodríguez, (Jorge) el ´Vikingo´ Dávalos, Octavio Mora sobre lo que tenían que hacer en la cancha, y cuando se dirigió a mí se quedó pensando y dijo: ´tú haz lo que quieras´".

LA CONDICIÓN DE BIELSA

"En 2012 contactamos a (Marcelo) Bielsa, platicamos con él, nos pusimos de acuerdo en los jugadores que habría que traer, presupuesto para el equipo, así como los ingresos de él. Prácticamente ya estaba todo arreglado, pero hubo una condición que le puso Bielsa a Jorge: ´usted disfrute su equipo desde su palco, pero a usted sólo lo quiero ver 2 veces, en mi presentación como técnico y cuando me corra´. A Jorge se le desencajó la cara, y me preguntó qué me parecía la condición, y le dije: ´no se van a aguantar ni un día´".