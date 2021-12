"El camino de Sol", película sobre el secuestro de un infante

Se titula "El camino de Sol" (2020) y es protagonizado por Anajosé Aldrete y Armando Hernández. "Es inevitable no voltear a ver el país en el que vivimos. Entonces quería hablar de eso, de las desapariciones forzadas, pero era un reto, porque para qué abordar ese problema, si ya hay documentales y ficciones de muy buena calidad, mas había algo que me decía: ´¡cuéntala!, ¡cuéntala!´...", expresa en entrevista Sainte-Luce, también realizadora de Los insólitos peces gato (2013) y La caja vacía (2016).

Explica que empezó a conversar con un grupo de madres a quienes les secuestraron a sus hijos muy niños y llevan 20 años o más buscándolos:

"Ellas mismas se van haciendo como un retrato de cómo estaría la persona para seguir buscándola. Eso lo vemos todos los días en los medios informativos y las redes sociales, y hasta lo pasamos para no verlo. Y vi además cómo la gente se moviliza por buscar un perro, son redes y redes de apoyo, y no estoy en contra de eso, pero pensé: ´hay que juntar estas dos situaciones´".

Inició escribiendo un monólogo y luego las escenas:

"Se afinaron cuando conocí a la actriz Anajosé. Para mi es muy difícil levantar un largometraje, porque no había ningún fondo público que me apoyara. Ingresé el proyecto a todas las convocaturias y concursos que te puedas imaginar, hasta que me desesperé. Y pensé: ´No importa. La vamos a filmar con dos pesos, hay que lanzarnos´. La rodé en enero del 2019, con diez personas. Hubo mucho corazón de la gente pora lograr contarla. Le hablé al actor Armando Hernández y le expliqué que no tenía para pagarle y me dijo: ´No importa, yo le entro´. Se incorporó como productor ejecutivo".

"El camino de Sol" se estrenó en la 19 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, efectuado del 27 de octubre al 1 de noviembre pasados. Y ahora el filme, de 78 minutos, se encuentra en la cartelera cinematografica.



Para ella, la película le deja la experiencia de que puede crear cine con poco y "con colaboradores que sigan creyendo en uno todo el tiempo, porque el cine no es de un director, es de un equipo".

Además "sané dolores que poseía", añade.

"En tanto Anajosé Aldrete narra que tiene una hija y fue mucho el impulso de realizar el largometraje:

"Participé en el casting y me quedé, y con Claudia generamos inmediatamente muy buena conexión y un entendimiento. Nos dimos cuenta que hablábamos el mismo idioma. Nos entendímos muy bien. Pero es una historia tremenda. Fue muy fuerte estar con el personaje todo el tiempo, todo el mes, todos los días".