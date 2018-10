Dice Trump que puede derrotar a Putin en una pelea de box

En una de sus últimas intervenciones públicas, el mandatario afirmó que "lo haría muy bien" si tuviera que enfrentarse al jefe de estado ruso, Vladímir Putin, quien tiene cinturón negro de judo.

En un momento de la alocución, que llevaba a cabo junto a sus partidarios en Minessota, Trump abordó el tema de los medios, criticando la manera en que algunos de ellos informaron sobre la cumbre que mantuvo junto a Putin en Helsinki, en junio pasado.

"Con el presidente de Rusia, Putin, dijeron que ´fui demasiado amable´. Fue una gran reunión"

"Los medios quieren que me meta en un combate de boxeo con él", afirmó el mandatario. Tras una pausa aseguró que "lo haría muy bien".

Poco es conocido el interés de Donald Trump en el deporte. Algunos medios de comunicación estadounidenses de hecho destacan que "como la mayoría de los norteamericanos", tiene sobrepeso y no hace suficiente ejercicio.

No es la primera vez que el dirigente esgrime el boxeo hablando del líder ruso.

Trump says he could beat Vladimir Putin in a boxing match. pic.twitter.com/SxU0c7NP00