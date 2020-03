Desplome de ventas por cierre de puentes

Matamoros, Tam.- Las disposiciones del gobierno federal de los Estados Unidos de restringir el cruce de los fronterizos hacia aquel país, trajo como consecuencia pérdidas económicas de hasta un 90 por ciento para quienes se dedican a vender frutas u otros productos en los cruces internacionales.

Para Juan Cordero este fin de semana fue "negro" para él y su familia, ya que la fruta que llevó al Puente Nuevo toda se le echó a perder.

"A nosotros nos han dicho las autoridades que nos retiremos, que no salgamos de nuestras casas, pero dígame usted, si no salimos de qué comemos, quién nos da de comer, tenemos que salir a ganarnos lo poquito que ganamos en estos momentos", dijo.

Destacó que desde el sábado por la mañana las ventas se les cayeron hasta en un 90 por ciento, ya que los puentes internacionales están completamente solos.

"Como cualquier persona humilde nosotros solo sacamos lo que ganamos al día como cualquier otro matamorense, por eso estamos resintiendo esta situación", dijo.

Indicó que se les ha hecho la invitación a que no salgan a vender, "pero cómo no vamos a salir a buscar ganarnos algo, aunque sea poco para poder tener algo que comer en nuestras casas", reiteró el comerciante.

Manifestó que "si bien las autoridades no quieren que salgamos a trabajar, deben de haber algunos apoyos para poder salir adelante en estos momentos que no tenemos venta. Yo tuve que tirar prácticamente toda la fruta porque se nos echó a perder, no la vendimos durante el fin de semana y ahora en este inicio de semana vamos a ver como nos va", concluyó.