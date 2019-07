Desmiente Canaco regreso de Walmart

El Mañana / Staff.- Pese a que ayer se viralizaron varias publicaciones en redes donde se aseguraba que la cadena de supermercados Walmart regresaría a Reynosa, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en esta frontera desmintió el rumor, al asegurar que no existe por el momento ninguna noticia o acercamiento de inversión relacionado.

Advento Sosa Garza, Presidente del gremio explicó.

"Sería muy importante que regresará porque esta tienda tuvo una trascendencia y un movimiento económico como nadie, pero desgraciadamente solo son rumores, hemos visto muchas noticias falsas de eso, por lo que hay que decirles a las personas para que no estén cayendo en estos juegos".

Indicó que cuando una cadena comercial de este tipo esta interesada en establecerse en la región, debe primero llegar a la cámara empresarial para exponer sus motivos e interés, por lo que en el caso de que Walmart busque su regreso, se anunciaría a la brevedad.

"En cuanto nosotros tengamos algo de esto, alguna llamada por teléfono de una fuente confiable, vamos a ser los primeros en anunciarlo, no existen motivos para mantenerlo en secreto, sabemos que la gente lo busca, que es algo que sería de beneficio pero no hay que inventar lo que no existe".

Los nuevos supermercados..

A finales del 2018 la Secretaría de Desarrollo Económico en Reynosa confirmó que habría nuevas cadenas de supermercado operados por la empresa "Walmart de México" pero operadas bajo el nombre "Bodega Aurrera" que se comenzarían a construir durante este 2019.

El anuncio que fue corroborado también por la alcalde Maki Esther Ortiz Domínguez consiste en una inversión de por lo menos 200 millones de pesos para la construcción de 20 tiendas en Tamaulipas, 8 de ellas en Reynosa.

Municipios como Matamoros o Ciudad Victoria también estarían en la lista de beneficiados.

A la par de estas inversiones, posteriormente se anunció la llegada de 4 supermercados nuevos de la empresa "S-mart" quien ya cuenta con estudios de mercado, ubicación y población beneficiada, con la proyección de crear hasta 2 mil 500 empleos directos en Reynosa.

Pero en ninguno de los anuncios oficiales se ha mencionado el regreso de tiendas "Walmart".