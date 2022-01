Desarrolla James Gunn nuevo spin-off de 'Escuadrón Suicida'

"Estamos trabajando en otra cosa ahora, otra serie de televisión que está conectada con ese universo, no puedo decirlo del todo", dijo Gunn.

En su participación en el podcast Hero Nation de Deadline, el cineasta confirmó que está trabajando en otra serie de televisión que está conectada con el universo de Escuadrón Suicida , aunque no ahondó en más detalles.

Además, el cineasta habló sobre una segunda temporada de Peacemaker, que recientemente lanzó el quinto episodio.

"Somos el espectáculo más grande del mundo en este momento", continuó Gunn, hablando desde el set de Guardianes de la Galaxia 3 en Atlanta.

Según las fuentes de Deadline, Gunn se acercó a HBO Max con la idea de otra serie basada en uno de los personajes de Escuadrón Suicida.

El proyecto está en una etapa muy temprana, pues aún no existe un guion, pero se dijo que la empresa HBO Max está entusiasmada con la idea.

"No puedo decir nada. Está conectado a este universo, y no creo que sea del mismo género que Peacemaker; no será una comedia tanto como Peacemaker, pero estará en el mismo universo".

Aunque HBO Max no hizo comentarios, Gunn siguió adelante y admitió que las perspectivas de la temporada 2 de Peacemaker parecen optimistas.

Durante la pausa obligada por la pandemia de coronavirus en 2020, James Gunn concibió la serie de Peacemaker, mientras terminaba el montaje del Escuadrón Suicida.

"Empezaba a aburrirme, porque estaba encerrado, estaba deprimido, tenía una fuerte ansiedad como muchos de nosotros en ese momento y todavía hoy, y necesitaba algo para cuidarme De ahí surgió el programa", comentó.

James Gunn ahora se encuentra enfocado en el desarrollo de Guardianes de la Galaxia 3, cuyo estreno está programado para mediados del siguiente año.