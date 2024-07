Convocado a Leagues Cup

Emiliano Pérez fue convocado por el primer equipo del Necaxa para el debut en la Leagues Cup, en contra del Minnesota United programado para este martes. El portero reynosense viajó a territorio estadounidense y entrena al parejo de sus compañeros.

Aunque es poco probable que tenga participación en el partido, es una gran experiencia y está constantemente bajo la lupa del cuerpo técnico encabezado por Eduardo Fentanes. Emiliano ha estado entrenando en el día a día con el argentino Ezequiel Unsain y el mexicano Raúl Gudiño, quienes pelean el puesto en los partidos de la Liga Mx.

El joven guardameta de Reynosa no está solo en los Rayos pues su paisano, el ex portero Edgar Hernández, forma parte del cuerpo técnico y sin duda ha sido pieza fundamental para que le estén brindando más confianza pues lo conoce a la perfección desde que jugaba para la categoría Sub 17.

Emiliano Pérez ya ha estado con el primer equipo en pretemporada y espera pronto recibir la gran oportunidad de debutar en la Liga Mx.