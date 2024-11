Buena faena de Kevin Loyo

El novillero reynosense, Kevin Loyo, lució ante su gente en la corrida que marcó el adiós del rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza.

El chamaco se paró con gallardía y ofreció una buena faena ante la monumental Plaza de Toros de su ciudad natal, que estuvo cerca del lleno.

Lo mejor para Kevin fue sentirse arropado por su gente, quien poco a poco empieza a reconocer su calidad en esta naciente carrera dentro del mundo taurino.

Loyo estuvo bien en su primer toro de la tarde, pero falló con la espada y se le escapó la oreja.

Luego regresaría al ruedo para sacarse la espina con el último toro de la corrida. Sacó muletazos de calidad y en todo momento conectó con los aficionados.

Tuvo un detalle con la espada pero en su segundo intento logró la estocada letal y la autoridad lo premió con dos orejas.

Sin echar las campanas al vuelo, Kevin sabe que va por buen camino para convertirse en el matador que tanta falta le hace a esta ciudad, que tiene algo de historia en la fiesta brava.

"Me quedo con las sensaciones y la alegría y emoción de la afición de Reynosa. Contrariado por no poder demostrar al cien mis capacidades debido al juego que dieron los toros, no fue el deseado, pero bueno aún así, pues contento y con muchas cosas qué corregir para seguir creciendo", expresó.