Buscan Texanos jugar en México

Incluso, algunos sueñan con que puedan regresar a un juego en territorio nacional.

Tal es el caso de los Texans de Houston, que algún día esperan vivir el júbilo del pueblo mexicano durante un partido.

"Definitivamente, me gusta esa idea de jugar en México. Hay muchos fans aquí, me gustaría que fuera en Monterrey o en la Ciudad de México. Creo que el apoyo de la gente me motivaría y lo sé por la interacción que he tenido con los aficionados en estos días", declaró —en conferencia de prensa— Garret Wallow, linebacker del equipo.

México tiene un sabor diferente

Por su parte, Ross Blacklock, liniero defensivo de los Texans, coincide en que un juego en México tendría un sabor diferente al resto de los partidos.

"Amaría jugar aquí", sentencia.

"Amo a los fans, me gustaría y estoy seguro de que todos en Houston estarían emocionados de jugar en México".

Se ha hablado de tener una franquicia de la NFL en México y los jugadores de los Texans verían con buenos ojos que eso fuera posible en algún momento.

"Seria increíble que hubiera un equipo franquicia en México. Sería una gran idea. A nosotros nos gustaría mucho poder enfrentar a un equipo aquí", confirmó, emocionado, Wallow.

Los Texans se encuentran en México con la finalidad de hacer crecer al futbol americano en nuestro país y que los aficionados tengan ese acercamiento con sus ídolos. Harán convivencias y campamentos deportivos con niños y jóvenes.