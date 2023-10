Cumple Bola 8 con su sueño en México

Ciudad de México

Hasta la fecha las enseñanzas de Súper Muñeco siguen conmigo; él me decía: ´Mira las estrellas sin despegar los pies de la tierra´, y eso hago¨. BOLA 8 / RUDO

El sueño americano para Bola 8 no se hizo realidad, pero sí se le cumplió el de ser luchador profesional y tomar clases con su ídolo Súper Muñeco.

El gladiador de origen hondureño confiesa que llegó a México como parte de su trayecto hacia Estados Unidos, sin embargo no logró llegar a aquel país, y ya instalado aquí comenzó a realizar el sueño que tenía de niño y además a hacerlo de la mano del finado líder del Trío Fantasía, a quien siempre admiró.

"Soy de un país de bajos recursos y quería alcanzar el sueño americano, lamentablemente no lo logré y me quedé a trabajar aquí en México, ya después me metí al gimnasio y me enteré que en ese lugar estaban dando clases de lucha libre y empecé a entrenar.

"De niño estando en Honduras en televisión internacional vi a Súper Muñeco y desde ahí se volvió mi ídolo; fui al gimnasio y empecé a entrenar, cuando termina la clase el profesor me dijo que él era Súper Muñeco y me sorprendí, porque fue mi ídolo desde niño y nunca me imaginé conocerlo; él era una persona, muy recia y muy exigente me ayudó mucho con sus enseñanzas", compartió.

Con otro sueño

Bola 8

Estatura: 1.70 m