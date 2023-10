Tunde Rumba a rivales

Ciudad de México

Mi padre estaba en una orquesta y se lo trajeron para México y todo se juntó, porque después empecé a entrenar a partir de los videos que vi de lucha libre.¨ Rumba / técnico

Aunque le tupe con gusto a los bongos, Rumba hizo a un lado su herencia musical para hacer fiesta y darle un baile en el ring a sus rivales.

El luchador de República Dominicana, cuyo padre es músico de orquesta, indicó que aunque le gusta el pachangón, el bailongo y los ritmos caribeños, nunca se vio creando música y por el contrario decidió seguir el deporte que desde niño lo hechizó, cuando vio en su país luchas del CMLL.

"El ambiente, la pachanga y la rumba la traigo de la música; están padres los instrumentos y me encantan las congas, los bongos y los instrumentos de percusión, pero no me veía en una orquesta y en cambio con la lucha libre fue amor a primera vista.

La música es parte de mis raíces, pero me gusta más la lucha libre y pensé en mezclarlo, y qué mejor que en México, República Dominicana, Colombia; les encanta la pachanga, el baile, la fiesta y busqué algo que se relacionara y por eso buscamos Rumba y así sonó el personaje", compartió el gladiador.