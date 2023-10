¡Está que arde!

Ciudad de México

En Japón y en Estados Unidos se nos reconoce mucho; lamentablemente aquí no tenemos esa proyección, es algo muy doloroso porque a veces el mismo enemigo de un mexicano es otro mexicano¨. FLAMITA RUDO

Aunque han pasado muchos años de la agresión que sufrió a manos de Octagón, Flamita aún trae encendida esa afrenta.

En el año 2016, el Amo de los Ocho Ángulos se apersonó frente a él para golpearlo en un evento público.

Tras lo ocurrido en aquella ocasión, Flamita dejó el nombre de Octagón Júnior y comenzó un nuevo camino que lo ha llevado a triunfar a nivel internacional, pero las rencillas con el artemarcialista, y ahora con su hijo, no se han frenado, aunque a diferencia de ellos él quiere hacerles pagar la afrenta sobre el cuadrilátero.

"Traemos rencillas con ellos, a su chavo ya lo he enfrentado en Big Lucha y vio que no soy nada fácil, además, no sé qué está pasando por su vida porque siempre que sube a luchar se lastima, pero esperemos que regrese pronto para demostrarle que el nombre me quedaba mejor a mí que a él.

Al señor (Octagón) ya lo enfrenté una vez en Monterrey, no me da miedo enfrentarlo, lo que pasó en aquella conferencia de prensa fue que me agarró muy chavito, un niño soñador y gracias a lo que él hizo es que muchas cosas en mi interior se rompieron y gracias a eso ya no me importa nada ,y si me lo traen y me toca enfrentarlo le voy a demostrar que Flamita pega y pega duro", aseguró el líder de la Black Generation.