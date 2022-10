Cumple quinceañera sueño de ir a la Fórmula Uno

Acompañada de su papá, la aficionada cumplió uno de sueños: acudir al Gran Premio de la Ciudad de México. Oficialmente, tiene 17 años, pero no pudo celebrar su 15 aniversario por la pandemia de Covid-19, así que dos años después al fin recibió su regalo.

"Me la estoy pasando increíble, y varios pilotos ya firmaron mi bandera y me encanta, si no fuera por mí pie lastimado me iría corriendo a alcanzarlos.

"Desde hace casi un año teníamos planeado el viaje porque me tocó en pandemia cumplir 15 años, ahora ya tengo 17 y esperamos mucho para poder venir", comentó María.

El señor Juan Vargas, que manejó más de 9 horas de Tabasco a la CDMX, agradeció a los pilotos su amabilidad y atención con su hija.

"Venimos de Tabasco y la verdad que nos la estamos pasando súper genial y nos imaginamos que pudiera ser algo tan padre y los pilotos unas grandes personas. Mis respetos para Carlos Sainz y Charles Leclerc porque son unas grandes personas, se acercaron a mi hija, le firmaron la bandera y se tomaron una foto y video.

"Qué te digo, venimos a festejar los 15 años de mi hija, tristemente hace dos semanas se me lastimó el pie y nos está jugando a favor que esté en la silla porque se acercan a firmarle las cosas", comentó el señor Vargas.