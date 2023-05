Recibió Tota Carbajal una réplica de la copa Jules Rimet

CIUDAD DE MÉXICO.- Antonio "La Tota " Carbajal no se fue al cielo sin antes acariciar la Copa del Mundo .

El pasado 18 de marzo, el histórico "Cinco Copas" recibió la réplica del trofeo Jules Rimet, ese por el que suspiró en Brasil, Suiza, Suecia, Chile e Inglaterra, entre 1950 y 1966.

La "Tota" recibió en su casa a Mariano Fregoso, uno de sus más fervientes admiradores y quien le entregó la Copa, con las dimensiones y detalles de la original, fabricada en resina de poliuretano. Además, también le llevó un video con un mensaje de Enrique Borja.

"Mi querido 'Tota', tú sabes el cariño que te tengo, te ves bien, estás muy galán, ya sabes que te quiero mucho", dijo el ex goleador, el cual debutó como mundialista en Inglaterra 1966, justo la edición en la que el portero se convirtió en leyenda.

Carbajal ya tenía dificultad para ver, pero le bastó acariciar el obsequio para saber que se trataba de la Copa Jules Rimet, esa que se entregó a los nueve campeones entre 1930 y 1970.

En la charla con Mariano Fregoso, rememoró sus batallas futbolísticas, cuando los porteros atajaban sin guantes, a la brava, así los tiradores fueran Garrincha o Pelé. Habló también del trabajo en León para ayudar a niños y jóvenes a rehabilitarse de la drogadicción.

"La experiencia fue maravillosa, estar casi tres horas platicando con él. Al irme, sabía que me estaba despidiendo de alguien que me iba a dejar una huella en cuanto a las experiencias que me platicó", expresó Fregoso.

Ahora, la réplica de la Jules Rimet luce en la ya repleta sala de trofeos de "La Tota", quien falleció el pasado martes a los 93 años.

@ContrerasCANCHA