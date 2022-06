Ojo con ´Lewa´

"Estamos hablando de Robert Lewandowski, un ícono en el Bayern Múnich, para la Selección de Polonia, es uno de los goleadores del mundo, y está esa alternativa de que se queda o se va", explicó Pardo a Grupo REFORMA.

"Y México va a tener que enfrentar a uno de los goleadores más importantes a nivel mundial, pero los jugadores, en este caso, los centrales, van a tener que prepararse, lo van a tener muy bien visto".

Apenas el pasado jueves 2 de junio, Uruguay goleó 3-0 al Tri, con doblete de Edinson Cavani, otro de los grandes delanteros en el mundo.

Con esas dudas, la Selección Mexicana trabajará para llegar en mejores condiciones al Mundial, aunque Pardo observa que aún resta tiempo.

"Es difícil cuando los resultados no están. Hoy si los resultados estuvieran bien y vas a ir con esa confianza al Mundial, y qué pasa si México... todavía no es el Mundial, todavía no se juegan los partidos y de aquí a 5 meses pasan muchísimas cosas", apuntó.

"En futbol pasan muchas cosas, muchísimas, lesiones, bajas de juego o jugadores que llegaron a su nivel óptimo".

El también embajador de la Bundesliga reconoció que desea ver más futbolistas mexicanos en el campeonato alemán, lo que constantemente platica con Robert Klein, CEO de Bundesliga International.

"La idea es que haya más jugadores mexicanos en la Bundesliga, eso es lo que queremos, con Robert siempre estamos hablando de esta situación, de poder tener más mexicanos en la Bundesliga", agregó.

"Y varios lo han hecho bien, tenemos esa confianza de que pronto podamos tener más mexicanos en la Bundesliga".

FORMAN ALIANZA

La Selección Mexicana y la marca de relojes Hublot quieren inspirar a más mexicanos, al anunciar su alianza rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Yon de Luisa, presidente de la FMF, y David Tedeschi, director de Hublot en Latinoamérica, dieron a conocer esta relación.

"Es un orgullo tener de socio estratégico a una marca con el prestigio que tiene Hublot", explicó De Luisa.

"Compartimos esta visión de inspirar positivamente a los mexicanos".

ARMAS POLACAS

ROBERT LEWANDOWSKI

El peligroso delantero lo ganó todo con el Bayern Múnich pero ahora está en veremos su futuro.

El atacante ha recibido toda clase de premios, incluyendo The Best y la Bota de Oro.

Su olfato goleador es implacable pues lo mismo puede anotar con disparo como con la cabeza, su mayor habilidad en el área enemiga.

WOJCIECH SZCZESNY

El portero polaco es una garantía bajo el arco, razón por la que ha defendido las cabañas de clubes como el Arsenal inglés, la Roma y la Juventus en Italia.

A Szczesny le sobra liderazgo y suele ir bien por aire, por lo que será difícil pescar un balón en el área si el arquero sale en su mejor versión.

PIOTR ZIELINSKI

Este volante ofensivo será el gran responsable de que Lewandowski tenga balones para ser letal en el área. Zielinski tiene la calidad suficiente para marcar los tiempos del combinado polaco y también es capaz de pisar el área para mecer las redes, pegándole con ambos perfiles. Un jugador contundente.

ENTIENDE AL ´TATA´

La Selección Mexicana puede dar tumbos rumbo a Qatar 2022 pero lo importante será que Gerardo Martino sepa quiénes realmente sacarán los compromisos mundialistas, así lo consideró el ex futbolista Pável Pardo.

"Esto que se está viviendo lo viví durante 10, 15 años que estuve en la Selección, son momentos difíciles para el jugador porque es el que más quiere rendir, dar resultados, el técnico sabe que lo más importante es llegar bien al primer partido del Mundial", explicó Pardo.

"Y seguramente Gerardo Martino lo tiene también visualizado, estos partidos son para ver jugadores, como en su momento (Manuel) Lapuente, tenía que analizar en momentos difíciles quién le iba a dar y quién no, se está fijando quién le va a dar para un momento contra Argentina, contra Polonia, en situaciones difíciles, en situaciones de Mundial".

Pardo lamentó que al Tri le falten goles pero no olvida que muchas veces así ha llegado la Selección a los Mundiales.

"A México le ha faltado la generación de situaciones para ocasionar situaciones de gol, ahí viene el tema entonces", apuntó.

"Pasó en 98, en 2002, en 2006, en 2010, 2018, siempre es: ´¿qué falta?´, son los que están y hay que apoyarlos".