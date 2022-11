Fallece 'Pistache' Torres; hace la leyenda

El exdelantero y técnico del Atlas curiosamente estuvo a un paso de iniciar su carrera con las Chivas, e incluso poco después de su debut en la temporada 1951-1952 la directiva del Rebaño volvió a buscarlo.

Torres creció en el barrio de La Experiencia, y contó que ahí conoció a los entonces jugadores del Guadalajara, José "Jamaicón" Villegas y Raúl "Pina" Arellano, y ambos regalaban boletos a los niños de la colonia para que fueran a apoyarlos al Parque Martínez Sandoval.

Sin embargo, el Atlas comenzó a seducirlo lentamente, cuando Torres fue testigo de la coronación de los Rojinegros ante las Chivas, en la temporada 1950-51.

"Me sentí contento por ver un partido, y porque se había coronado el Atlas, pero todavía no ligaba bien entre Atlas y Chivas, mi equipo favorito era el Imperio, que es donde yo jugaba", contó el "Pistache" sobre sus preferencias futbolísticas.

El momento decisivo que marcó el rumbo de su vida fue justo en una goleada de su equipo, el Imperio, a las Chivas, que se disputaban el Campeonato Estatal, en el que él se apuntó con ¡cinco goles!.

"Yo estaba jugando con el Imperio, y le metimos 8-5 a Chivas, ahí fue donde se fijaron en mí, tanto Chivas como Atlas. Al día siguiente fueron a comprarme y trabajaba con los hermanos Dávalos, que eran directivos de Chivas, y me dijeron que me fuera a mi casa porque ya iban a adquirir mis derechos. Llego a mi casa con mi papá hasta las 5, sale mi papá y me dice que ya me habían comprado, y que iban ir por mí la ´Chita´ (Jesús) Aldrete y Acosta, y le dije: ´Papá, pero ellos son del Atlas´, y me dijo que Atlas había llegado primero", contó un sonriente Torres en una ocasión.

Alfredo Torres se retiró como futbolista profesional en 1970, anotó 61 goles, 12 de ellos a las Chivas.

Como técnico, dirigió al Atlas en diferentes etapas. En dos ocasiones clasificó a los Rojinegros a las Semifinales (1972-73 y 1984-85), y ascendió a los Zorros también en dos ocasiones (1971-72 y 1978-79).

HOMBRE Y LEYENDA DEL ATLAS

Alfredo "Pistache" Torres, se divide entre el ser humano y la leyenda del Atlas.

Para quienes conocieron en vida a Alfredo "Pistache" Torres, lo definen como un hombre íntegro que fue leal, con filosofía de vida y sus acciones dentro y fuera de la cancha.

Su hijo, Jorge Humberto ´Negro´ Torres, divide a su padre en dos personajes.

"Quisiera separar lo que es Alfredo Torres y lo que es Alfredo ´Pistache´. De Alfredo Torres tengo bonitos recuerdos, como padre nos llevó por buen camino, me hizo valorar lo que es la familia. Como padre fue lo mejor, nos dio muy buenos consejos a todos los hijos y a todos los nietos, entonces estoy muy agradecido por todo lo que nos enseñó en esta vida. Como padre, me enseñó el respeto a la esposa, el guiar a los hijos por buen camino, que tuviéramos estudios, él siempre nos hizo valorar a la familia.

"Después viene la otra persona, Alfredo ´Pistache´, lo que viene siendo la leyenda del Atlas, el que nos inculcó el amor por los colores Rojinegros.

Como técnico me enseñó mucho, pero parece que el que no entendió fui yo (risas). Tuve la fortuna de que me dirigiera como jugador, y después en mi etapa de entrenador siempre quise verme reflejado en él, siempre quise imitarlo. Alguna vez le dije: ´padre, me la pusiste muy difícil en todo.

Como padre, muy difícil ser como tú, como hermano lo mismo, como jugador fuiste mejor que yo, y lo mismo como entrenador. En lo único que sí te gané fue en la estatura", contó Jorge Torres, que ha asistido al velorio de su padre Alfredo "Pistache" Torres.

LE DIO PUNTERÍA AL "DINAMITA" ALDRETE

José Luis "Dinamita" Aldrete se distinguió por su potente disparo de media distancia en los equipos en los que militó como Atlas, Toluca y Tampico Madero.

El "Dinamita" Aldrete reconoce que Alfredo "Pistache" Torres le enseñó a darle dirección al balón.

"Él alguna vez me dijo: ´la potencia ya la tienes, sólo tienes que darle dirección al balón, no hay necesidad de que le pegues fuerte, sólo debes colocarlo bien", contó el ex jugador "Dinamita" Aldrete, hijo de Jesús "Chita´" Aldrete, quien jugó a lado de Alfredo "Pistache" Torres.

UN GOL DEL "PISTACHE" DESCENDIÓ AL CELAYA

Guillermo Cortés fue compadre de Alfredo "Pistache" Torres, y jugaron juntos de 1958 a 1962, y recordó que un gol de su compañero mandó al Celaya a la Segunda División.

"Una vez jugando contra el Celaya, ellos tenían que ganar para no descender a la Segunda División, y en una jugada yo le devolví la pelota, pero sabe con qué le pegó y anotó gol. Y me dice: ´compadre, que pared tan fregona hicimos´, y con ese gol ganamos 1-0 y descendió el Celaya. Era puro vacile él", recordó Guillermo Cortés.