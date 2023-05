¡Adiós leyenda!

Antonio Carbajal, el arquero mexicano que hizo historia por ser el primer futbolista en disputar cinco mundiales, ha fallecido. Tenía 93 años de edad.

La Federación Mexicana de fútbol confirmó el deceso. La "Tota" Carbajal pasó la última semana de su vida en un hospital de León, donde residía, internado por problemas de presión arterial. Fue dado de alta el fin de semana y murió en su casa, en la colonia Jardines del Moral, de esa ciudad.

En un comunicado, la Federación lamentó el deceso y dijo que se unían a "la pena que embarga a sus familiares y amigos".

Todos los equipos de la primera división mandaron mensajes de condolencias a través de sus redes sociales.

La "Tota" participó en las Copas del Mundo de Brasil, 1950: Suiza, 1954; Suecia, 1958; Chile, 1962 e Inglaterra, 1966, cuando fue suplente y sólo disputó un encuentro de los 11 totales que acumuló en los mundiales.

Otros tres mexicanos han disputado cinco mundiales: Rafael Márquez, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa. El argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo también alcanzaron la gesta en el reciente Mundial de Qatar 2022, uniéndose al alemán Lothar Matthäus y el italiano Gianluigi Buffon.

En la liga mexicana, Carbajal atajó con el club España, donde militó un par de años y después jugó para el León, donde pasó 16 años de su carrera. Salió campeón con el León en 1952 y 1956.

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol lo reconoció como el mejor arquero de la Concacaf en el siglo XX.

El último encuentro de su carrera como jugador fue el tercer partido de la Copa del Mundo de 1966, un empate sin goles ante Uruguay.

Después de retirarse como jugador, Carbajal inició una carrera como entrenador. Dirigió al León, a los extintos Unión de Curtidores y Atletas Campesinos, además del Morelia.

Con el León logró un título de copa y un Campeón de Campeones.

Fue asistente técnico de Raúl Cárdenas en la selección mexicana entre 1979 y 1981. Ese seleccionado mexicano perdió la posibilidad de jugar en el Mundial de España, al quedar fuera en el premundial que se disputó en Honduras.

Descanse en paz, Antonio "La Tota" Carbajal.

¿SABÍAS QUE...?

Cuenta la leyenda, que allá por los años 50, un portero llamado José Alfredo Jiménez no podía jugar en el León por culpa de un fenómeno de la portería como lo era Antonio Carbajal; pero la misma "Tota" desmintió estas historias, lo que sí aceptó es que José Alfredo, uno de los compositores más prolíficos que ha tenido la música mexicana, fue su gran amigo y gran "compañero de farra".

EL DÍA QUE LA TOTA RECHAZÓ A REAL MADRID

En su última entrevista a CANCHA en junio de 2020 para celebrar su cumpleaños 91, Antonio "La Tota" Carbajal recordó la vez que le dijo que no al Real Madrid.

En 1954, con 25 años, Carbajal recibió una propuesta de Santiago Bernabéu para fichar por los Merengues.

"Don Santiago Bernabéu fue el que me habló, me dijo: ´¿Te gustaría jugar en el Real Madrid?´ Yo jugué en el equipo España de México, entonces, él se comunicó con la colonia española y le dieron mis pormenores de quién era, cómo había comenzado y dónde estaba jugando.

"Yo tuve la oportunidad de ir al Real Madrid, y no quise ir. Fui muy criticado porque en esa época dije que yo quería darle al futbol mexicano la ayuda que me dio; yo había asistido a unos Juegos Olímpicos y a tres Mundiales, me habían dado todas las facilidades para participar", confesó.