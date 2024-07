´Me apuntalará para llegar mejor al Mundial´

Ciudad de México

Hoy, en mi tercera etapa (en Cruz Azul) llego y se respira tranquilidad, armonía y calma; hay un proyecto muy sólido¨. LUIS ROMO JUGADOR DEL CRUZ AZUL

Luis Romo está de regreso en Cruz Azul. Tras su paso por el Monterrey, el jugador vuelve a La Noria con la meta de volver a conseguir un título, pero en lo personal, con la idea de que le ayude a tomar mejor forma rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

"Hoy, en mi tercera etapa (en Cruz Azul) llego y se respira tranquilidad, armonía y calma; hay un proyecto muy sólido y en lo personal me va a apuntalar para llegar al Mundial de la mejor manera", dijo en la conferencia de prensa de su presentación con La Máquina.

El volante aseguró que en este retorno con los de La Noria la sensación es diferente, pues en las anteriores fue la etapa de transcender como futbolista y de saldar la deuda con el aficionado, es decir, conseguir un título.

"La verdad que es la tercera vez que llego a La Noria, las sensaciones son diferentes, cuando llegué estaba joven, con el sueño de convertirme en profesional, después (en su segunda etapa) vuelves con esa deuda del campeonato, se respiraba mucha tensión siempre", destacó.

El nuevo refuerzo celeste aprovechó para describir que la afición lo ha recibido de la mejor manera, pero entiende que esta vez esperan de él un rendimiento muy superior al mostrado la última vez que portó la camiseta de los cementeros.

"La verdad que la gente me ha recibido muy bien y ahora posiblemente hay menos presión, y la vez pasada no tenían tan altas las expectativas conmigo. No es presión, es la responsabilidad, otra vez venir a dar uno lo que más pueda y más que presión, es responsabilidad de un bonito reto".

´NO DEJÉ HUELLA EN RAYADOS´

Exigente y autocrítico, Luis Romo lamentó pasar sin pena ni gloria por los Rayados de Monterrey, club del que partió para volver con Cruz Azul de cara al Apertura 2024.

"Al final no dejé huella, yo soy muy exigente conmigo mismo y no gané nada. Fui a un club dos años y medio, muy grande, que hace una inversión y no gané nada, a eso me refería con salir de otra manera", dijo el jugador durante su presentación como jugador de La Máquina.

"Al final creo que en la historia seré un jugador que simplemente pasó y eso no me gusta, la exigencia que tengo conmigo, salir así, sin ganar nada, no me encantó mucho".

Romo portará el 27. Era evidente su felicidad con el nuevo reto, mismo que lo ilusiona por el proyecto de Martín Anselmi y porque pinta como catapulta para que llegue en su mejor versión a la Copa del Mundo del 2026.

El volante se entusiasma con las expectativas y las responsabilidad que carga como un jugador ya consolidado, dispuesto a apuntalar al equipo.

"En Monterrey me encontraba muy bien, no quería salir, y para que saliera tenía que ser algo que a mí me llamara y me llenara al 100 por ciento. Lo hablé con Martín y me platicó del proyecto, de todo lo que tenía, eso me hizo tomar la decisión de aceptar venir y otros temas fueron más directos con mi representante, con los directivos de Monterrey, no soy mucho de meterme en esos temas hasta que avanzan, y ya que avanzan di luz verde para poder hablar con Martín e Iván (Alonso) y ahí fue donde decidí venir a Cruz Azul", mencionó Romo.