Lanza Vucetich guiño a Luis Chávez

El director técnico del Monterrey, Víctor Manuel Vucetich, le lanzó un guiño a Luis Chávez, mediocampista del Pachuca y quien tuvo una destacada actuación en Qatar.

Si bien el nombre del medio de 27 años ha estado entre los rumores de posibles fichajes del club, Vucetich prefirió que sea un tema entre directivas.

"Es un elemento que a todo mundo le gusta, que tiene condiciones para estar en cualquier equipo del futbol mexicano. Vamos a ver en qué momento dado existe esa opción (de comprarlo) o no existe, no se sabe, no sabemos si lo venden, a qué costo, eso es a nivel directivo, saber qué otros jugadores se están buscando", dijo Vucetich.