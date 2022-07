Influye La Volpe en Diego Cocca

Diego Cocca se ha convertido en leyenda del Atlas. Dos títulos de Liga MX (Apertura 2021 y Clausura 2022) de manera consecutiva que marcan un antes y un después en su historia.

Pero detrás de Diego Cocca hay otro entrenador que en el Atlas también está bien ponderado, y sirvió como su inspiración: Ricardo Antonio La Volpe. De cara al Invierno 99, Ricardo La Volpe planeó la temporada y trajo al volante ofensivo Gustavo Giampietri.

Pero ese mismo día que se integraba el argentino, procedente del Quilmes, le avisaron a Ricardo La Volpe que no contaría más con el defensa Rafael Márquez, porque había recibido la oferta del Mónaco de Francia.

Ricardo La Volpe, más preocupado por quedarse sin defensa que por reforzar el ataque, echó para atrás el fichaje de Gustavo Giampietri, y exigió con urgencia un defensa central experimentado, y en la lista de candidatos apareció el nombre de Diego Martín Cocca, procedente de Argentinos Juniors y surgido de la cantera de River Plate.

Diego Cocca recuerda aquellos primeros días de 1999 en el Atlas, en el que confiesa que los entrenamientos de Ricardo La Volpe eran muy distintos a los que él estaba acostumbrado.

"En aquella época el entrenador era Ricardo La Volpe. Era un equipo muy ganador, peleaba los primeros lugares del futbol mexicano y competía en la Copa Libertadores de América. Estábamos siempre en los primeros lugares peleando arriba. Un equipo protagonista completamente.

"La Volpe fue de gran influencia para mi carrera porque encontré una manera de pensar futbolísticamente diferente. Yo hice las inferiores en River Plate y debuté en Primera División con el primer equipo, que es un equipo de elite. Pero cuando llegué al futbol mexicano descubrí otra realidad: ´No, esto es otra cosa, otro deporte´, me dije.

"Me estaban mostrando otra cosa que a mí no me enseñaron en Argentina y realmente me abrió ese apetito de querer aprender y que después, a la postre, me abrió el apetito para querer enseñar también", comentó Diego Cocca en declaraciones al sitio coachvoice.com.

Diego Cocca estuvo en el Atlas del Invierno 1999 al Verano 2001, con el cual llegó a 2 Semifinales, Cuartos de Final, y 1 Repechaje, y la Copa Libertadores 2000, y regresó como técnico ya con un escenario distinto.

El Atlas ya no peleaba por los primeros lugares ni en el plano internacional, sino que estaba en el último lugar del Cociente y de la tabla de la Liga MX, y había cambiado de dueños; de ser una Asociación Civil pasó a Grupo Salinas, y después a Grupo Orlegi, el cual fue el que lo contrató, debido a que su presidente Alejandro Irarragorri lo conocía desde sus primeros pasos como técnico con el Santos Laguna, en 2011.

"En el regresó al Atlas ya como entrenador, sin embargo, el club no era el mismo que había dejado como jugador. Cuando los clubes pasan mucho tiempo sin conseguir éxitos, la mentalidad se vuelve tóxica. Siempre hay una excusa, un pero, se bajan los brazos.

El reto fue construir una mentalidad ganadora, tratando de hacerle entender al jugador lo que tiene que hacer dentro de la cancha, a creer en él, en la idea, en el trabajo, en el día a día.

"Era un reto complicado, pero la directiva nos dio el tiempo y la posibilidad de recambio en algunos jugadores que creíamos que no tenían esa mentalidad. Así fuimos construyendo y creando, junto a los jugadores la estructura para ganar el primer campeonato en 70 años. Sí ¡70 años!

Aquello fue una locura, casi no lo podíamos creer, y después llegó el bicampeonato, que reafirmó el trabajo que veníamos haciendo", comentó Diego Cocca.