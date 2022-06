Jürgen Damm se hace ilusiones

El América arribó a la Ciudad de México, tras su pretemporada en Cancún de cara al Apertura 2022. Pero las miradas, micrófonos y cámaras estaban sobre el único refuerzo de las Águilas hasta hoy: Jürgen Damm ... Y la realidad es que todavía no es oficializado como incorporación del club.

"Sería un honor [ser contratado por las Águilas]. Es el equipo más importante del país y creo que a cualquiera le gustaría estar en este equipo", declaró el ex del Atlanta United, club que pertenece a la Major League Soccer.

DEBUTA CON GOL Y BESA EL ESCUDO DEL AMÉRICA

América comenzó con el pie derecho la pretemporada al derrotar 2-4 al Cancún FC de la Liga de Expansión MX. La novedad fue que Jurgen Damm, en refuerzo americanista, anotó un tanto de penalti, estrenándose como goleador. Y hasta besó el escudo.

América no ha sumado refuerzos en esta pretemporada, más que Damm al que sacó prácticamente del retiro y Giovani dos Santos, quién se encuentra haciendo pretemporada. Las anotaciones americanistas fueron obra en el primer tiempo de Juan Otero, abrió el marcador.

En la segunda parte el canterano Román Martínez metió el segundo y después vino el penalti que fue convertido en gol por Jurgen Damm.

La cuenta por parte de las Águilas la cerró de nueva cuenta Román Martínez, quién tendrá más oportunidades en el primer equipo anta la baja de juego de Henry Martín y la posible salida de Federico Viñas a Necaxa.

"Desde niño, siempre soñé jugar con el América, el equipo más grande e importante del país. Poder jugar y anotar gol con ellos fue el sentimiento y cariño por la institución con la que siempre soñé jugar", aseveró un sonriente Damm en el aeropuerto de la Ciudad de México.

El también exfutbolista de los Tigres disfrutaba el momento como nuevo elemento de los azulcrema, mientras esquivaba los cuestionamientos sobre su estadía con el equipo de Coapa.

"Cuando la situación y los tiempos sean los adecuados, daré entrevista. Hoy por hoy, se me pidió que respetara el tiempo que la directiva me solicitó", señaló Jürgen, quien no juega desde finales de 2021.

Damm repartió fotografías y autógrafos como si fuera un ídolo consolidado con las Águilas; sin embargo, todavía desconoce su futuro para el próximo semestre. Situación que, sentencia, "es tema de la directiva".