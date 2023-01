Se va Jordy Caicedo a Turquía

El ecuatoriano, quien no fue registrado por Tigres para el Clausura 2023, estará a préstamo por seis meses y opción de compra con el club turco.

"Jordy Caicedo, que vino a Sivas hoy, firmó el contrato que lo vincula con nuestro Sivasspor durante 6 meses en la ceremonia de firma a la que asistió nuestro vicepresidente Erdal Sarilar. La opción de compra del atleta pertenece a nuestro club", mencionó la institución en un comunicado.

Caicedo se mantuvo entrenando con los felinos en las últimas semanas, aunque no estaba en planes del técnico Diego Cocca para participar en la campaña.

FALLÓ EN TIGRES

El atacante llegó para Tigres para el Apertura 2022 procedente del CSKA Sofía, de Bulgaria, sin embargo, no logró desplegar su mejor futbol.

Caicedo disputó 16 partidos en total con los felinos, la mayoría como suplente, aunque sólo pudo marcar un gol.

Para el Clausura 2023, Caicedo no entró en planes de Cocca y no fue registrado para dejar libre la plaza de "Jugador No Formado en México" al uruguayo Fernando Gorriarán.