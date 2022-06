El día que México 'empató' 3-3 con Alemania

Alemania por su parte, también requería ganar luego de empatar 0-0 ante Polonia en el primer juego.

Pero fue Alemania el que salió más determinado y no perdonó. Desde el primer tiempo prácticamente sentenció el juego con goles de Dieter Mueller al minuto 15, Hansi Mueller al 30´, Karl-Heinz Rummenigge al 38´, y Heinz Flohe al 44´.

Los 3 primeros goles los recibió Pilar Reyes, y salió al 39´ luego de un choque con Karl-Heinz Rummenigge por lo que entró en su lugar Pedro Soto, quien a la vez recibió 3 más de parte de los alemanes al ser vapuleado por Rummenige al 73´y Heinz Flohe al 89´.

Pilar Reyes ha contado infinidad de veces la anécdota, siempre divertido.

"Ibamos perdiendo contra Alemania 3-0, cuando choqué contra Rummenige, y tuve que dejar el partido lesionado en la rodilla. Ya en la plancha del vestidor, cuando me estaban suturando, escuchaba los gritos cuando se anotaban los goles y me decía 'Diosito, que sea gol de México'. Terminó el partido, entró Pedro Soto, quien me suplió en la portería, y me dijo: 'No te preocupes carnal, empatamos' Nombre casi me caigo de emoción, pero inmediatamente agregó: 'Sí, tres goles a ti y tres goles a mí, compadre'", cuenta el ex portero de los Tigres.

México perdió 6-0 ante Alemania, y también su tercer y último partido contra Polonia por 3-1 para despedirse de Argentina 1978 con el recuerdo de aquel "empate" entre los porteros Pilar Reyes y Pedro Soto.