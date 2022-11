Atlas tiene dos bajas confirmadas

Se trata de los jugadores Lucas Rodríguez y Emanuel Aguilera, a quienes la dirigencia ya les dio las gracias, en espera de que encuentren otro reto deportivo para el torneo entrante en la Liga MX o bien, en otra liga.

Ambos elementos fueron informados que no están contemplados, por lo que están en condiciones de buscar destino y estos huecos que dejan, los ocuparán otros elementos que la directiva está analizando, porque la idea es traerle al estratega del zorro, más refuerzos para dejarle un equipo competitivo.

Respecto a ofertas en la mesa por Camilo Vargas, Quiñones o Julio Furch, la directiva ha precisado que no hay ninguna en este momento. No descartan que más adelante les llegue alguna y se analizaría, pero la intención es no vender a nadie que ha sido clave, porque quiere mejorar la plantilla y no debilitarla.