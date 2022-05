Blanca Félix, el orgullo de Angostura

A 769 kilómetros de distancia del Estadio Akron donde Blanca Félix volvió a hacer historia con Chivas Femenil, un pueblo celebró los logros de su mayor orgullo.

La portera se ha convertido en una inspiración y ejemplo para su gente en Angostura, Sinaloa.

Un camión con los seres queridos de Blanca tomó rumbo de su natal Colonia Sinaloa hasta la casa de las Chivas para aplaudirle como la figura de la Final del Clausura 2022.

A los más de 40 mil aficionados no les bastó celebrar en el Akron.

La misma capacidad del Akron es aproximadamente la misma población de su pueblo sinaloense con más de 44 mil habitantes.

"Fue muy importante que viniera toda mi familia a presenciar estos momentos tan bonitos, vino un camión de mi pueblo y todo esto significa mucho porque siento una alegría inmensa poder darles a ellos esa felicidad, es un pueblo muy pequeño donde no hay muchas oportunidades, creces creyendo que por ser de un pueblo no puedes soñar en grande y para mí es un orgullo ser un ejemplo para que los niños y las niñas vean que si trabajan para los sueños los pueden conseguir", comentó Blanca Félix a Grupo REFORMA.

"Y a las personas adultas darles esa alegría, yo siento muy bonito que cuando voy allá me digan o me escriban: ´gracias por darle esta alegría al pueblo y por ser el orgullo del pueblo´, eso me llena mucho el corazón", añadió.

Los familiares de Blanca disfrutaron de la Final y la actuación de la portera en el Akron.

La sinaloense muestra con orgullo sus orígenes y ha demostrado a través del futbol que los límites no existen.

"Yo donde quiera que me pare digo: soy de Sinaloa porque me llena de orgullo venir de allá, de saber cómo es la gente de mi estado y poner el nombre de Sinaloa en alto me enorgullece mucho porque lo que busco es inspirar a las personas, que vean que sea de donde seas, vengas de donde vengas, se pueden lograr los objetivos".

"Es un orgullo que vean que Sinaloa está presente en eventos tan importantes como lo es el futbol femenil", añadió.

En su estado natal, Blanca creció admirando a Oswaldo Sánchez, con el Barcelona como su equipo favorito y con el karate como su segundo deporte, aunque al final pudo más el futbol.

Las rojiblancas celebraron con todo su segundo campeonato.