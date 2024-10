Messi aterriza a Bolivia

La hinchada lo disfrutó, Bolivia lo padeció.

El astro Lionel Messi brindó una actuación estelar para Argentina con tres goles y dos asistencias en la goleada 6-0 ante la Verde el martes en el estadio Monumental de Buenos Aires por las eliminatorias para el Mundial 2026.

La Albiceleste volvió al triunfo después de dos partidos y se mantuvo como único líder de la clasificación con 22 puntos, escoltado por Colombia (19), Uruguay y Brasil (16). Bolivia, que con tres triunfos consecutivos había logrado meterse en puestos de clasificación directa, quedó relegada a la séptima posición de repechaje con 12 unidades.

A los 37 años y recuperado de una lesión en el tobillo, Messi descolló a la altura de sus mejores actuaciones, justo en el reencuentro con el público argentino después de casi un año — había jugado por última vez de local en la derrota 2-0 ante Uruguay en noviembre de 2023.

"Es muy lindo venir acá, sentir el cariño de la gente. Me emociona cómo gritan mi nombre. Todos disfrutamos de la conexión con la gente y nos encanta estar acá, jugar en Argentina. Estamos felices por el triunfo", expresó la Pulga tras el partido.

La derrota fue un baño de realidad para Bolivia, que estaba invicta desde la llegada del nuevo entrenador Óscar Villegas a mitad de año y se había ilusionado con dar la sorpresa en Buenos Aires, en su anhelo por volver a disputar una Copa del Mundo después de 30 años.

Messi abrió la cuenta a los 19 minutos en una jugada en la que la fortuna jugó a favor del campeón del mundo. En la salida de la visita, el defensor Marcelo Suárez se resbaló y Lautaro Martínez le robó la pelota para luego asistir al capitán Messi, quien definió de zurda ante la salida del guardameta Guillermo Viscarra.

A los 42 minutos, Messi le devolvería la gentileza al artillero del Inter de Milán. En campo argentino, Julián Álvarez le robó la pelota a Diego Medina y metió un pase en profundidad para Messi, quien asistió al "Toro" Martínez.

El astro del Inter Miami ejecutó un tiro libre desde mitad de cancha para Álvarez, quien le ganó la espalda a Medina y facturó el tercero antes del descanso. Messi también lidera la tabla histórica de la selección en el rubro de asistencias (57).

Con el pleito liquidado, el entrenador Lionel Scaloni movió la banca para darle minutos de juego a los habituales suplentes de Argentina, pero mantuvo a Messi en cancha.

El cuarto tanto se hilvanó a partir de un pelotazo milimétrico de Leandro Paredes para el lateral Nahuel Molina, que tocó para que Thiago Almada anotara su primer gol en un partido oficial de la selección absoluta a los 70 minutos.

El epílogo del partido también corrió por cuenta del capitán: anotó el quinto de derecha, su pierna menos hábil a los 81 y celebró el triplete con un zurdazo desde fuera de área tras jugar la pared con el debutante Nicolás Paz.

"No me puse fechas ni plazos, simplemente disfrutar de todo esto", declaró Messi ante la enésima consulta sobre su presencia en la próxima Copa del Mundo. "Me emociona más que nunca estar acá, sentir el cariño de la gente en los que pueden ser los últimos (partidos)".

Con los tres goles, Messi amplió a 112 su marca como artillero histórico de Argentina.

Con ocho partidos por delante para cerrar la eliminatoria, Argentina visitará a Paraguay y Bolivia a Ecuador el 14 de noviembre.