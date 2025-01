El hijo de Cristiano Ronaldo prefiere a Mbappé

Ni Messi ni su papá, el mejor jugador para Mateo Ronaldo es Kylian Mbappé.

El astro portugués Cristiano Ronaldo contó que su hijo de siete años le ha mencionado que el delantero francés es su futbolista favorito.

"A Mateo le gusta mucho Mbappé. A veces me dice: 'Oye, papá, Mbappé es mejor que tú', y yo le respondo: 'No, yo soy mejor que él, he marcado más goles'", contó "CR7" en una entrevista con la La Sextra.

Ronaldo, que cumple 40 años el 5 de febrero, presume 921 goles en su carrera, de los cuales 135 son con Portugal y 141 en la Champions League, ambos récords.

En una ironía, Mbappé, de 26 años y actual jugador del Real Madrid, es gran fan de Cristiano desde que era niño.

"Es un héroe de mi infancia y fue increíble conocerlo cuando visité Valdebebas", dijo hace unos años a Marca.