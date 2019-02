Demandan obreros liquidación completa

Matamoros, Tam.- Aún y cuando el calor de los "paros locos" ha venido de más a menos en Matamoros, ayer se presentó una protesta por parte de extrabajadores de la empresa Bulk Pack, quienes afirmaron que fueron despedidos pero no los indemnizaron al 100 por ciento como se había comprometido la empresa.

Con cartulinas en mano pedían un pago justo al 100 por ciento, ya que después de que anduvieron en el movimiento la maquiladora tomó represalias de acuerdo a la información que dieron los exobreros.

Irma Quirino Hernández una de las obreras afectadas, comentó que tenía 10 meses trabajando en esta empresa, participó en la huelga que estallaron el pasado 25 de enero.

Explicó que en la primera semana que regresaron a trabajar de manera inmediata fueron dados de baja.

"En los primeros días nos pagaron una parte del bono que fueron 8 mil pesos, posteriormente nos corrieron, sin que nos hayan presentado un justificante de las bajas", dijo.

Son alrededor de 25 personas las que fueron dados de baja de esta empresa, considerando que el despido es injusto, considerando que solo se peleo por los derechos de los obreros.

-

REFRESQUERA

Ayer se cumplió una semana de que la empresa refresquera Arca Continental (Coca-Cola) cumplió una semana en huelga, mientras que en los pequeños establecimientos el producto que vende dicho corporativo se agota.

Esto ha originado que las grandes cadenas tengan que acudir a otras ciudades del interior de la república para poder traer el refresco que se vende en esta ciudad, pero en donde el problema se agudiza en es los pequeños establecimientos que se encuentran en las colonias de Matamoros.

En tanto no se ha definido si es legal o no la huelga que se lleva a cabo en esta empresa, aún y cuando los trabajadores afirman que si presentando un oficio del Sjoiim, hasta el momento no existe un documento oficial de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Gobierno Federal.