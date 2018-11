Camila Cabello lista paralos MTV EMA

Esta tarde, a partir de las 14:00 horas tiempo de México, se sabrá quienes son los nuevos reyes de la música en el Viejo Continente.



Los MTV EMA Europe Music Awards, se transmitirán a través del canal de paga desde el Centro de Exposiciones de Bilbao, España.



La cubana-estadounidense Camila Cabello intentará refrendar lo ocurrido el año pasado, cuando fue designada como Mejor artista pop en los EMA.

Ahora encabeza la lista con seis nominaciones, donde su tema "Havana", en colaboración con Young Thug, se encuentra en las categorías de Mejor canción y Mejor video.



En la competencia a Mejor artista se medirá a la estadounidense Ariana Grande y el rapero Post Malone, quienes siguen a Cabello con cinco nominaciones cada uno de ellos.



El canadiense Shawn Mendes ("Treat you better") está abajo de ellos con cuatro nominaciones, junto con Drake y Dua Lipa.

Los veteranos irlandeses de U2 están considerados en Mejor Artista Rock junto con 5 Seconds of Summer, Foo Fighters, Imagine Dragons y Muse; mientras que en la de Mejor Artista Alternativo, el ganador surgirá entre 30 Seconds to Mars, Fall Out Boy, Panic! at the Disco, The 1975 y Twenty One Pilots.



Latinoamérica también estará presente en tres categorías, pues al continente lo dividen en igual número de zonas.



Para la región Norte se nominó a Ha*Ash, Molotov, Mon Laferte, Reik y Sofía Reyes, mientra que para el Centro, se ven los nombres de J Balvin, Karol G, Maluma, Manuel Turizo y Sebastián Yatra.



Para Mejor artista sur están Duki, Lali, Los Auténticos Decadentes, Paulo Londra y Tini.



Entre las presentaciones musicales en el escenario se ha confirmado a Nicki Minaj, quien ha renacido con su álbum Queen, que le ha permitido estar nominada como Mejor Artista Hip Hop.



Janet Jackson, Halsey y Rosalía también cantarán en el inmueble.



Entre quienes entregarán un premio se encontrarán el mexicano Diego Luna, protagonista de Rogue One: una historia de Star Wars, y Michael Peña, quienes prácticamente se encuentran en la promoción de la quinta temporada de Narcos, de la plataforma Netflix.



En los MTV EMA, cuya primera entrega se dio en 1994, son los televidentes quienes votan por sus favoritos para triunfar.