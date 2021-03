"Borat" podría triunfar en unos Globos de Oro diferentes

Más que cualquier otra entrega de premios, los Globos gozan de ser un banquete íntimo de estrellas. Cuando el espectáculo comience a las 8 p.m. de Nueva York (0100 GMT) en NBC, con Poehler en Beverly Hills y Fey en el Rainbow Room de Nueva York, las circunstancias podrán a prueba la emisión como nunca.

Los presentadores incluyen a Awkwafina, Joaquin Phoenix, Kristen Wiig, Tiffany Haddish, Margot Robbie y Angela Bassett. Al menos algunos de ellos estarán en alguna de las dos locaciones.

Pero la improvisación por la pandemia es sólo parte del control de daños con el que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), lidia este año. Reportajes publicados esta semana en los diarios Los Angeles Times y New York Times renovaron las críticas a la asociación de prensa y sus 87 miembros votantes.

Mientras la HFPA ha sido por años conocida como una organización con miembros de cualificaciones cuestionables — la mayoría de sus miembros no escriben para publicaciones muy conocidas — y por dejarse influenciar por eventos de prensa costosos, los reportes volvieron a llevar al grupo a defenderse.

Entre los detalles más condenatorios estuvo la revelación de que no hay ni un sólo miembro votante negro, lo cual sólo reforzó las críticas de que la asociación de prensa — que el anfitrión de los Globos del año pasado Ricky Gervais llamó "muy, muy racista" en su monólogo de apertura — necesita una renovación. Este año, ninguna de las películas más aclamadas protagonizadas por actores negros — "Ma Rainey´s Black Bottom" ("La madre del blues"), "One Night in Miami" ("Una noche en Miami..."), "Judas and the Black Messiah" ("Judas y el mesías negro") o "Da 5 Bloods" ("5 sangres") — fueron nominadas a mejor película.

En un comunicado, la HFPA dijo que crearía "un plan de acción" para el cambio. "Entendemos que necesitamos traer a miembros negros, así como a miembros de otros grupos infrarrepresentados", dijo el grupo.

Para algunos, ninguna de las revelaciones fue sorpresiva. Ava DuVernay tuiteó en respuesta al artículo del LA Times: "¿Revelaciones? ¿Como si no fuera ampliamente conocido que la gente actúa así? ¿Por AÑOS?"