Arrecian caravanas migrantes

"Salí por cuestiones de inseguridad, a mi me tienen amenazada, yo fui golpeada, me robaron mis pertenencias, no tuve otra opción más que salir, cruce pero me deportaron y aquí estoy esperando encontrarme con mi hija que está allá".

En su grupo se encuentran madres que decidieron llevar en este viaje a sus hijos menores de edad, así como padres que abandonaron a su familia en Honduras para buscar "una mejor calidad de vida".

"Lo único que queremos es encontrar un lugar para desarrollarnos, ser personas productivas, las autoridades solo han cumplido con deportarnos, dejarnos aquí a la deriva, pero no perdemos la esperanza, de ingresar, yo en mi caso tengo a mi familia que me espera", declaró Gonzalo, migrante hondureño.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca emitió ante el arribo de nuevos migrantes a Reynosa, un llamado al gobierno federal, con el fin de que su ingreso se frene desde la frontera de Chiapas con Guatemala.

Mientras tanto, hay cientos de historias y necesidades entre la comunidad migrante que se encuentra varada en sitios públicos, que deben alimentarse a raíz de donativos, asearse con agua de riego para jardines, y dormir, entre las bancas o infraestructura pública.