Acusan demócratas que declaratoria de Trump es ilegal

Washington DC, Estados Unidos.

Líderes del partido demócrata en el Congreso de EU aseguraron que la declaración de emergencia del Presidente Donald Trump de este viernes para construir el muro fronterizo con México es ilegal.



"La declaración ilegal del Presidente sobre una crisis que no existe violenta nuestra Constitución y hace que EU sea menos seguro, robando la necesidad urgente de fondos de defensa para la seguridad de nuestros militares y nuestra nación", señalaron en un comunicado conjunto el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y Nancy Pelosi, líder de la Cámara baja.



"Esto es claramente un asimiento de poder por parte de un Presidente decepcionado, que se ha salido de los límites de la ley para tratar de obtener lo que no logró en el proceso legislativo constitucional", agregan en el texto.



Los funcionarios también aseguraron que las acciones del Presidente violan el poder de deposición del Congreso, el cual afirman defenderá al país con autoridades electorales, tribunales y a nivel público utilizando todos sus recursos disponibles.



Asimismo, en el comunicado se hizo un llamado a los miembros del partido republicano para unirse a los demócratas y frenar las acciones de Trump.



"El Presidente no está por encima de la ley. El Congreso no puede permitir que el Presidente deshaga la Constitución", sostuvieron.