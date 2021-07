ACALLAN QUEJAS

El organismo afirmó que la integración del representativo tricolor que acudirá al serial se apegó a los reglamentos nacionales e internacionales y reiteró que las plazas ganadas el año pasado eran para el País y que la FMN tiene la facultad de asignarlas a quien mejor considere.

"Las decisiones técnicas de la FMN, no infringen el derecho de participación de ningún atleta, están apegadas al reglamento internacional, y tienen el propósito de contar con parámetros de evaluación a considerar junto con los resultados del selectivo del mes de mayo para definir al mejor equipo de clavados para los Juegos Panamericanos de Lima y Campeonatos Mundiales FINA de Gwangju, que repartirán las primeras plazas olímpicas para el país rumbo a Tokio 2020", expone la FMN en su boletín.

A las primeras etapas de Sagamihara, Japón, del 1 al 3 de marzo; Beijing, China, del 7 al 9 de marzo y Montreal, Canadá, del 26 al 28 de abril, acudirán Carolina Mendoza y Viviana del Ángel en individuales; Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, en la plataforma sincronizada.

Rommel Pacheco, Yahel Castillo, Andrés Villarreal y Kevin Berlin, en la rama varonil y Carolina Mendoza y Jahir Ocampo, en sincronizados mixtos de 3 metros.

A las dos últimas fases de Kazán, Rusia, del 10 al 12 de mayo y Londres, Gran Bretaña, del 17 al 19 de mayo, acudirán Mendoza, Del Ángel, Pacheco, Castillo, Andrés Villarreal y Kevin Berlin. En sincronizados, Alejandra Orozco y Gaby Agundez, así como Germán Sánchez e Ivan García y Juan Celaya, mientras que Paola Espinosa y Castillo, en sincronizados mixtos.

Con este comunicado, la Federación trata de acallar las quejas de los saltarines entrenados por la técnica de origen chino, Ma Jin, que fueron los más afectados y también las críticas que ha recibido en redes sociales.

Clavadistas no se dejan amedrentar

>Después de ser excluidos de las dos últimas paradas de la Serie Mundial de Clavados, Rommel Pacheco y Jahir Ocampo, quienes ganaron ese puesto en el Campeonato Mundial del 2018, expusieron su sentir.

"Si parece un ataque directo hacia nosotros. Porque sólo se cambió el trampolín de 3 metros varonil", dijo Ocampo, quien pidió que "si se busca hacer las cosas bien, que se hagan parejo. Dicen que están probando para llevar a la mejor selección a los Panamericanos (Lima 2019), pero que se haga parejo y en general, en todas las plataformas, para así evitar problemas entre clavadistas, no es tema personal entre nosotros".

La FMN comunicó varios argumentos para sostener el selectivo anunciado, entre ellos la búsqueda de la mejor pareja en el trampolín de 3 metros y la intención de ambos clavadistas de "cambiar de pareja", pero Jahir Ocampo lo desmintió: "si creen que Rommel y yo no somos la mejor dupla, probemos entre todos. Además, Rommel no estuvo en la junta... Creo que hay que volver a sentarnos con la Federación. Sus fundamentos están bien, ellos deciden a quien llevar en sincronizados, pero no lo hacen parejo".

Pacheco y Ocampo otorgaron a México la única medalla durante en la Copa del Mundo de Clavados en 2018 y, a pesar de ello, fueron retirados de las últimas dos etapas en sincronizados. Rommel sí viajará a las últimas dos paradas como clavadista individual.

"Hay veces que si tenemos que levantar la voz. Estas situaciones no me gustan, me afectan en lo anímico. No es justo ni para mí ni para todos mis compañeros", agregó Rommel Pacheco, quien resaltó su postura de seguir entrenando y dando resultados en la alberca. "No se trata de exigir y ya, sino que se respete lo que por esfuerzo se ganó".

Resignado con la decisión de la FMN, pues "ya no se va a mover, rectificaron su decisión", Rommel comentó que su mayor miedo es que los jóvenes clavadistas sufran esta clase tratos.

"A lo que más le temo es que le hagan lo mismo a los chavos. A mí me quedarán unos años, pero para ellos, que vienen empujando desde abajo, es malo que lleguen y les trunquen sueños, sólo por una persona que no quiere cooperar, es negativo para el deporte mexicano", compartió el yucateco.