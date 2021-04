Abrirán escuelas... para votar

Al permanecer más de un año cerradas para estudiantes, alrededor de 236 escuelas de esta cuidad fronteriza abrirán sus puertas, pero no para que se reactiven las clases, sino, para ser los puntos en donde se instalarán las casillas rumbo a las elecciones del 6 de junio.

La lista, de acuerdo a las autoridades educativas, se divide entre el distrito 02 y 09 conforme a la planeación del Instituto Nacional Electoral (INE).

Para que las escuelas sean abiertas se acordó que deberán pasar por un proceso de limpieza extensivo, antes, durante y después de la jornada además se dará prioridad al acomodo de las casillas en espacios al aire libre, como patios y explanadas.

En el caso de que sea en salones, se deberán ventilar, separar el mobiliario para garantizar una distancia entre los votantes los funcionarios de casilla, además de tomar medidas especiales.

De acuerdo al informe preliminar del INE, en esta frontera habrá alrededor de 930 casillas que se distribuirán por toda la ciudad y donde alrededor de 535 mil personas acudirán a renovar los cargos de diputados locales, federales y presidente municipal. Para participar en las elecciones próximas será necesario tener una credencial de elector y aparecer en el padrón electoral.

SU PROPIO PLUMÓN

Como parte del protocolo preventivo ante el Covid-19 que se seguirá en las elecciones del 6 de junio, los electores de esta frontera podrán llevar su propio marcador, pluma, lápiz, crayón o cualquier elemento que sea de su confianza para tachar la boleta y así emitir un voto.

El vocal ejecutivo de la junta distrital 09 del Instituto Nacional Electoral (INE), Antonio Carlos Muñoz Camacho declaró: "Se está haciendo la invitación a los ciudadanos para que acudan a la casilla el próximo 6 de junio, si así lo desean con su propio marcador, pluma, lápiz o crayón para que tengan la confianza en su salud, ya que no compartirán elementos con otras personas y también de que su voto será seguro".

La practica de llevar su propio lápiz, pluma, crayón o marcador para votar se ha permitido en anteriores elecciones, pero esta vez, se espera brindar más confianza a los electores al no tener que compartir ningún elemento con terceras personas.

Muñoz Camacho señaló que la única recomendación con esto, es que el elector revise que la pluma, marcador, crayón o lápiz no deja mancha ni huella. "Es importante asegurarse que el elemento con el que se votará no dejará ninguna mancha en la boleta al momento de doblarla, y que tampoco traspasa la tinta, ya que se pudiera confundir el resultado".

El INE ya cuenta con un protocolo preventivo que se pondrá en todas las casillas de Reynosa, y en lo que respecta al lapiz-crayón que se usa para votar, se garantiza que será desinfectado con toallas húmedas entre cada usuario. "Respetaremos a quien opte por llevar su propio marcador para votar, pero también a quien no, ya que el INE tendrá sus propios lápices marcadores que cuentan con la seguridad de que no se borran, que no mancha y que en esta ocasión se deberán desinfectar entre cada votante con toallas", insistió el vocal ejecutivo.