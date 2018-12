Yalitza es portada de Vogue

La actriz Yalitza Aparicio protagonizó la portada de la revista Vogue México, causando comentarios entre los usuarios de Twitter.

"La vida de esta oaxaqueña pasó de la discreción de su hogar en Tlaxiaco a las pantallas del cine. Apartada de los reflectores, damos eco a la voz de una mujer tan genuina que es capaz de opacar a las mismas estrellas: Yalitza Aparicio. #YalitzaEnVogueMx #Vogue20", publicaron en el Twitter oficial de la publicación.

Rápidamente se convirtió en tendencia, algunos usuarios agradecieron que la actriz haya sido portada de una revista de moda en México y otros no estuvieron de acuerdo.

"Felicidades, la portada más provocadora que he visto de Vogue. Un merecido homenaje a la belleza mexicana más prístina. Enhorabuena y bien merecida, por el extraordinario trabajo en #RomaNetflix", comentaron.

"Eso me suena a condescendencia. Algunos la ven como si fuera una artesanía. Para mí tiene facciones que me desagradan, tal vez a otros sí les guste. Por eso digo que la belleza es subjetiva. Pero que su apariencia no desvíe la atención del gran talento que tiene", dijo uno de los usuarios.

Por su parte, la directora de Vogue México, Karla Martínez de Salas, se dijo orgullosa de iniciar el año con un aportada que la llenaba de orgullo.

"Empezamos el año #vogue20 con una portada que me llena de mucho orgullo presentarla, honrando a una gran mujer que está siendo inspiración para el mundo @yalitzaapariciomtz @romacuaron @voguemexico".