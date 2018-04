Ya hay directora para película de 'Harley Quinn'

Los Ángeles, Estados Unidos.- Cathy Yan fue contratada para dirigir una película sobre Harley Quinn, villana de DC Comics.

El filme será protagonizado por Margot Robbie, quien ya interpretó al personaje en Escuadrón Suicida.

Yan, ex periodista del Wall Street Journal, se convertirá así en la segunda mujer que dirige una película de DC Films después de que lo hiciera Patty Jenkins en Mujer Maravilla.

Además, Yan, que hasta ahora sólo ha dirigido el largometraje Dead Pigs, será la primera persona asiática en dirigir una cinta de este universo.

La película, con guión de Christina Hodson, girará en torno al cómic "Birds of Prey".

Se espera que el rodaje comience a finales de año después de que Robbie termine de filmar Once Upon a Time in Hollywood, la nueva producción de Quentin Tarantino, en la que interpretará a la actriz Sharon Tate.

Robbie también tiene pendiente el rodaje de la secuela de Escuadrón Suicida.





