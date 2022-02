Van por la Estatuilla Dorada

La cantidad de personas que verán la entrega de premios este año es uno de los temas centrales que enfrentan los Oscar. Los índices de audiencia de todos los programas de premios han estado bajando durante años, pero la pandemia y el crecimiento del streaming han acelerado el desmantelamiento de la tradición de Hollywood. Este año, la Academia ha señalado que todo está en discusión. ¿Deberían invitar al astro de "Spider-Man" Tom Holland como maestro de ceremonias? Aún no se han anunciado los detalles sobre el espectáculo, pero la Academia ha dicho que habrá un presentador por primera vez desde 2018.

TODOS LOS NOMINADOS

"Belfast", "Coda", "Don´t Look Up", "Drive My Car", "Dune", "King Richard", "Licorice Pizza", "Nightmare Alley", "The Power of the Dog" y "West Side Story" serán las candidatas al Oscar a mejor película.

Compiten por el galardón a mejor director: Kenneth Branagh, "Belfast", Ryusuke Hamaguchi, "Drive My Car", Paul Thomas Anderson, "Licorice Pizza", Jane Campion, "El poder del perro" y Steven Spielberg, "Amor sin barreras".

Penélope Cruz consiguió nominación a mejor actriz por su trabajo en "Madres Paralelas".

CINTA ANIMADA

"Encanto", la película de Disney ambientada en Colombia, logró la nominación al Oscar a la mejor película animada, categoría en la que también compiten "Flee", "Luca", "The Mitchells vs The Machines" y "Raya and the Last Dragon".

"Dos oruguitas", compuesta por el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda" e interpretada por Sebastián Yatra para la película "Encanto", consiguió la nominación a mejor canción original para los Oscar 2022.

La cinta española "El Buen Patrón", la mexicana "Noche de Fuego" y la panameña "Plaza Catedral" se quedaron fuera de la carrera al Oscar a la mejor película internacional. Las cinco nominadas son "Drive My Car", "Flee", "The Hand of God", "Lunana: A yak in the Classroom" y The Worst Person in the World".

ACTORES Y ACTRICES

El español Javier Bardem ("Being the Ricardos"), entre los nominados al Oscar a mejor actor, junto a Benedict Cumberbatch ("The Power of the Dog"), Andrew Garfield ("Tick, Tick... Boom!"), Will Smith ("King Richard") y Denzel Washington ("The Tragedy of Macbeth".

La española Penélope Cruz consiguió la nominación al Oscar a la mejor actriz protagonista por su trabajo en "Madres Paralelas", que competirá con Jessica Chastain, Olivia Colman, Kristen Stewart y Nicole Kidman.

Jane Campion ("The Power of the Dog"),Ryûsuke Hamaguchi ("Drive My Car"), Kenneth Branagh ("Belfast"), Paul Thomas Anderson ("Licorice Pizza") y Steven Spielberg ("West Side Story") son los cineastas nominados a mejor dirección.

