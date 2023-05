Protagonista de Aladdín cierra su Twitter tras subestimar La Sirenita

Han pasado cuatro años desde que se estrenó "Aladdín" sin que, como indica la expresión, pasara sin pena ni gloria, pues pese a que a gran parte de la audiencia le pareció una cinta nostálgica que les remontó a la infancia, la crítica internacional no opinó lo mismo, debido a que fue una completa replica de la cinta, estrenada 27 años antes, aunque, claro, hubo actuaciones que fueron aclamadas como fue el caso de la interpretación de Naomi Scott , quien interpretó una Jasmín revelada, y qué decir de Will Smith, el cual logró que el público no lo comparase con el ecléctico Robin Williams.

CIUDAD DE MÉXICO

Sin embargo, el nombre de Messaoud no fue imprescindible dentro de las reseñas que hablaban de la cita, ya fuera en positivo o en negativo, pues su actuación no fue de los aspectos que más llamó la atención; es precisamente a esto, a lo que ya se han convertido en seguidores de la nueva versión de "La Sirenita" recurren para comprender el motivo por el que el actor de 31 años sugirió que esta cinta no tendría el potencial suficiente para alcanzar el presupuesto que una página especializada en cine había sugerido que lograría, pocos días antes de que se estrenase.

Fue hace un par de días, cuando un comentario que Mena hizo en un tuit de "The Hollywood Handle", no pasó desapercibido para las y los usuarios de Twitter, pues en él indicaba que no creía que, como la página sugería, "La Sirenita" alcanzaría, en su primera semana en taquilla, ganancias oscilantes a los 115 mdd, debido a que -en 2019- "Aladdín" había logrado un presupuesto de 112 mdd, sugiriendo que la nueva película de Disney no tendría el impacto que la que logró aquella en la que dio vida a "el diamante en bruto".

Esto decía el tuit de Messaoud:

"Nuestra película fue única en el sentido de que el público fue a verla varias veces. Es la única forma en que alcanzamos la marca de los mil millones de dólares con nuestra apertura".

Pero esto no fue todo lo que molestó a la audiencia que ha visto con muy buenos ojos el trabajo que Rob Marshall logró con la nueva versión de "La Sirenita", sino que el actor continuó divulgando su opinión, asegurando que con suerte, la cinta protagonizada por Halle Bailey tendría una secuela: "Supongo que TLM (´The Little Mermaid´) no cruza la marca de los mil millones, pero sin duda tendrá una secuela".

Esto desató la ira de las y las fans de este live action, generando que el actor fuera atacado y se pudiera en evidencia el hecho que desde que fue Aladdín han sido muy pocas las producciones cinematográficas que han contado son su presencia.

Los ataques, señalamientos y críticas fueron tantos que se cree que ese fue el motivo por el que Mena cerró su cuenta de Twitter, pues al poco tiempo que iniciara la polémica, la cuenta del actor desapareció.