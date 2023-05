Cuánto costará compartir tu cuenta de Netflix

Los usuarios en el mundo no han recibido nada bien la noticia de que ya no pueden compartir su cuenta de Netflix con alguien que no viva en la misma casa. Como ejemplo, durante el primer trimestre de 2023, la plataforma perdió alrededor de 1 millón de usuarios en España, según un estudio sobre hábitos de uso de streaming del grupo de investigación de mercado Kantar, lo que representa aproximadamente el 15% de la base de usuarios totales de la plataforma.