Va para diciembre reforma eléctrica

"Haremos lo posible por que por lo menos en la Cámara la estemos sacando en diciembre. Si no, valoraremos también un periodo extraordinario . Lo voy a platicar con el Senado de la República; pero estamos en tiempo", declaró.

Entrevistado al interior de la Cámara de Diputados, reiteró que es falso que el debate de la eléctrica se haya pospuesto hasta abril de 2022, sino que la ruta de trabajo contempla que para esa fecha sea avalada ya en ambas cámaras y en al menos 17 congresos locales; "Entonces, todo este proceso concluye el 15 de abril. Lo que nosotros nos estamos proponiendo es que el último congreso esté aprobándolo hacia el 13 - 14 de abril, en el Congreso Estatal, y que podamos tener la declaratoria de reforma constitucional hacia el 15 de abril".

ESTRATEGIA POLÍTICA

Mier Velasco dijo que es la oposición quienes están declarando que el dictamen en San Lázaro se pospuso hasta abril del próximo año, para adjudicarse una medalla que no existe.

"Es una estrategia política, eso lo entiendo, no me asusta, es normal. Nosotros no nos distraemos en eso. Nosotros tenemos el compromiso que a más tardar el 15 de abril esté concluido el proceso de reforma eléctrica con la participación de los congresos de los estados", indicó.

También descartó que existan presiones por parte del gobierno de los Estados Unidos, aunque no descartó buscarlos para sostener una reunión en la materia.