¡Una remontada de campeonato!

La estadounidense Sloane Stephens remontó para vencer 7-5, 1-6, 6-2 a la checa Marie Bouzkova el domingo por la noche y conquistar su primer torneo en la gira WTA en cuatro años, al coronarse en el Abierto de Zapopan.

Stephens, que perdía 1-4 en el primer set, se levantó de la lona para llevarse su primer cetro desde que se coronó en Miami en 2018.

"Estoy muy emocionada, fue una batalla. Sabía que iba a tener que competirle porque ella es una gran jugadora que usualmente juega bien aquí, estoy feliz de salir con el triunfo", dijo Stephens, quien está colocada en el puesto 57 de la clasificación en la gira WTA. "Sabía que tenía que seguir peleando porque era el último partido y valió la pena".

La estadounidense de 28 años, quien saltó a la fama al coronarse en el US Open en 2017, logró el séptimo título de su carrera.

"Fue una semana increíble, tuve la oportunidad de dar una gira para conocer, comí los mejores tacos y probé el mejor guacamole del mundo. Estoy contenta y espero volver el próximo año", agregó Stephens.

Bouzkova perdió la cuarta final de su carrera. Antes sucumbió en Melbourne 2021, Monterrey 2020 y Guadalajara 2019. En Zapopan también perdió en semifinales el año pasado.

"Ha sido una semana increíble, siento no poder dar un mejor juego, pero fue una buena experiencia, tomaré lo positivo. Somos como una familia y me encanta venir a jugar aquí porque siento todo su apoyo"; dijo Bouzkova en español. "Lo he dado todo, no pudo ser, pero nos vemos el año que viene".

CHRISTIAN Y MOROZAVA CAMPEONAS EN DOBLES

La estadounidense Kaitlyn Christian y la bielorrusa Lidziya Morozava se impusieron 7-5 y 6-3 a la pareja china Xinyu Wang y Lin Zhu y alcanzaron el título de Dobles del Abierto AKRON de Zapopan.

Al inicio del juego las chinas tomaron una amplia ventaja que indicaba que ellas ganarían el primer set.

La dupla asiática llegó a estar al frente por 4-1 y 5-2.

La pareja favorita de Christian y Morozava no encontraban la forma de atinar sus tiros sobre todo porque la bielorrusa era quien más fallaba mientras su compañera la tranquilizaba y la alentaba al ver su angustia y desesperación.

Paulatinamente, Christian y Morozava comenzaron a recuperar terreno al acortar distancias ante los desaciertos de Wang y Zhu, quienes no lograban contrarrestar el ataque agresivo de sus rivales.

Cuando el dúo integrado por Christian y Morozava empataron 5-5, los gritos de euforia de la bielorrusa provocaron que el público presente la apoyara con aplausos.

La pareja de Christian y Morozava ya estaba imparable y terminó imponiéndose 7-5.

En el segundo set la superioridad de la estadounidense y la bielorrusa fue notoria sobre la pareja china que poco pudo hacer para revertir el juego vertiginoso de sus adversarias.

Pese a que el comienzo fue parejo al grado de estar igualado el marcador en dos ocasiones por 1-1 y 2-2, Christian y Morozava se desprendieron y ganaron 6-3 ante la ovación de los aficionados.

ESPERA SANTOSCOY REGRESO DE LAS FINALS

Gustavo Santoscoy sueña en grande. El director del Abierto AKRON Zapopan anhela tener de nuevo el WTA Finals, o bien, aumentar el nivel del AKRON Zapopan a 500 o a mil, ya que recientemente fue 250.

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania abre algunas posibilidades para que Zapopan vuelva a tener otro Finals.

"Tenemos muy buenas negociaciones con la WTA, afortunadamente nos abrió el mundo, hoy podemos tener cualquier evento, y si no son las Finales seguramente podremos tener un torneo grande. Ojalá fuera lo antes posible, la WTA no ha sacado el calendario del segundo semestre, ahí es dónde se verá cómo está la situación en el mundo, y estaremos levantando la mano, porque demostramos que México merece torneos grandes".

"Yo creo que en las próximas semanas podemos dar alguna noticia, si es buena la vamos a gritar, si depende mucho de las acciones de los países, de la WTA, nosotros estamos puestísimos.

"Empezamos hace 3 años con un 125, nos tardamos 3 años en lograrlo, hicimos muchas llamadas hasta que se dio ese hueco, tuvimos mucha pasión. Ya hicimos un 125, dos 250, las Finals, y ahora nos falta un 500 y un mil, sería mucho pedirlo para lograrlo, pero en eso estamos, nuestra capacidad de organización lo da", dijo el directivo en conferencia de prensa.

Santoscoy comenta que por el momento no tienen los números sobre la derrama económica del Abierto AKRON Zapopan, pero espera buenos resultados.

"Este torneo no está tan mal en cuestión de números, vamos a esperar qué nos dicen los mercadólogos en Londres, contratamos una compañía en Londres, y ahí nos dicen cuánta gente nos vio, cuántos países nos vieron. Pero el torneo es bien remunerado, hay derrama, vemos gente que viene de varias partes de México, y es un evento que al Estado le deja dinero", indicó.