Reportero de ESPN llama "estúpida" a novia de Santiago Giménez

"Yo le dije a Santi que quería ir y él me dijo ´¿estás segura? Está prohibido´, yo le respondí: ´sólo necesito un boleto´ y él contestó ´está bien´. Fue loco pero no sabía que tan importante fue hasta que regresé porque la gente me preguntaba: ´¿ya estás en casa?, ¿estás bien?", explicó la también actriz.

"¿Eres estúpida?", dijo el reportero.

A Fernanda le sorprendió la pregunta, pero lo tomó con humor y se carcajeó ante el cuestionamiento y siguió relatando aquel día.

"Yo llegué y me di cuenta que no podría estar así (con la playera del Feyenoord) y me puse mi chamarra", agregó.

De igual forma, Fernanda recordó que tuvo que aguantar un festejo, porque en aquel partido Santiago Giménez anotó, pero por obvias razones no pudo gritar el gol.

"Apenas me senté y Santi anotó, fui con una amiga y cuando Santi anotó ella me agarró y me dijo que no podía celebrar, fue un momento difícil, pero estuvo increíble y divertido", concluyó Serrano.