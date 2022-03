Un vistazo a Kirby and the Forgotten Land

Para facilitar la experiencia a más jugadores, Kirby and the Forgotten Land ofrecerá dos dificultades: Salvaje, con un poco más de exigencia y Brisa, pensada para los nuevos jugadores, pues recibirán más vida.

Una de las novedades de Forgotten Land es la habilidad Transmorfosis, o 'Mouthful Mode', como se dio a conocer en inglés. Gracias a ella, Kirby puede aspirar ciertos objetos, como un auto que acelera y destruye todo a su paso; un dispensador que dispara bebidas a los enemigos; o un cono que puede hacer grandes perforaciones en la tierra, tuberías o en los propios enemigos acorazados.

Desafortunadamente, no pudimos tener detalles específicos sobre cuántos objetos serán compatibles con la Transmorfosis, pero podemos confirmarte que no podrás adoptar las capacidades de todo lo que veas en el escenario. Sillas, mesas, neumáticos y otros elementos son inmunes a esto, así que solamente se activará la Transmorfosis con objetos que resalten en la pantalla con un aura especial.

Entre las novedades, Kirby contará con un amigo llamado Elfilin, que lo guiará y acompañará en su travesía para rescatar a los Waddle Dees de las garras de la jauría, unos enemigos que tienen cierta fijación hacia estas criaturas. Aún no sabemos qué papel tendrá Elfilin en la historia, pero parece que será de gran relevancia.

Por un motivo misterioso, Kirby ha sido transportado hacia un nuevo mundo por descubrir: The Forgotten Land, un sitio deshabitado, al menos en lo que vimos durante la presentación y en la demo. Sin embargo, hay rostros familiares, como los enemigos que el protagonista puede absorber para adquirir sus poderes y habilidades.

Lanzar bombas, soplar aire helado, dominar el arte de la espada y lanzar un búmeran son algunas de las habilidades de copia ya conocidas, pero los jugadores podrán evolucionar estos poderes en la armería de Waddle Dee, en la aldea que el jugador ayudará a construir conforme rescate a los Waddle Dee atrapados en todos los niveles.

Durante la sesión, preguntamos cuántas veces se podrán evolucionar las habilidades de copia, pero sólo se nos comentó que cada habilidad tiene diferentes formas de desarrollarse y que tendremos que jugar para descubrir todas las posibilidades.

En nuestra experiencia con la demo, la dificultad Salvaje no es tan exigente, ni siquiera con el jefe que enfrentamos: Gorilondo, una bestia enojada y de grandes dimensiones. Esperemos que en la versión final la dificultad sea progresiva, para que estas habilidades de copia evolucionadas no rompan el juego y lo vuelvan un paseo en el campo.

Otras funciones dan soporte a las figuras amiibo y a códigos de regalo en la Mensajería Waddle Dee. A través de estos elementos, los jugadores podrán recibir artículos del juego.

Además, a lo largo de los niveles, hay desafíos adicionales. Al completarlos, Kirby liberará a más de sus amigos, pero también podría encontrar cápsulas con figuras especiales, que servirán para adornar la casa de Kirby y darle un toque especial.

Otro aspecto importante de mencionar es que el nuevo título no tiene soporte a controles de movimiento, por lo que Kirby and the Forgotten Land será compatible en los tres modos de juego de Nintendo Switch: sobremesa, portátil y televisor.

Kirby and the Forgotten Land estará disponible para Nintendo Switch el 25 de marzo.