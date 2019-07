Tras una década, Jonas Brothers se reencontrarán con fans de México

México.

Luego de una década, los fans de México volverán a escuchar en vivo a los Jonas Brothers, agrupación que regresa a los escenarios tras seis años separados, para presentarse en el país a finales de octubre.

Kevin, Nick y Joe irrumpieron en la industria en 2005 con el álbum It´s about time. En 2007 cambiaron de disquera y publicaron Jonas Brothers, que alcanzó la quinta posición en la lista de Billboard Hot 200.

A partir de entonces su éxito comenzó a incrementarse y en 2008 los hermanos lanzaron A Little Bit Longer. Con Jonas Brothers World Tour 2009 visitaron por primera vez Latinoamérica y Sudamérica.

El fenómeno musical en el que se convirtieron, estuvo acompañado también de varias intervenciones en la pantalla y grabaron cinco películas: Camp Rock (2008), Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert (2008), Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009), Night at the museum: battle of the Smithsonian (2009) y Camp Rock 2: The final jam (2010).

El 10 de octubre de 2009 se presentaron en Guadalajara y el día 31 del mismo mes, en el Foro Sol de la Ciudad de México, como parte de su gira Jonas Borthers World Tour. Ese mismo año estrenaron Lines, vines and trying times.

En noviembre de 2013 anunciaron su separación, misma que llegó con el material LiVe, que incluyó 10 canciones en vivo y cinco temas que inicialmente estaban programados para lo que sería el disco V.

Fue en febrero pasado, seis años después de aquel comunicado de despedida, que se viralizó su reencuentro. Su regreso llegó acompañado del álbum Happiness begins, y de una gira que incluye más de 67 países, México entre ellos.

Es así que los días 27 y 28 de octubre, el trío se presentará en Monterrey, Nuevo León; 30 y 31 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México; y 2 de noviembre en Guadalajara.