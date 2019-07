Transferencia de PF a Guardia Nacional será voluntaria: Durazo

Cd. de México.

El Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, aseguró que la transferencia de policías federales a la Guardia Nacional será voluntaria y se respetarán salarios y prestaciones.



No obstante, aclaró que no habrá bono de operatividad en la nueva corporación.



"No se está pidiendo a nadie su renuncia, no vamos a afectar absolutamente a ningún elemento. Todo lo contrario, creemos que la Guardia tendrá incentivos de carácter administrativo suficiente".



El mando aseguró que los que no quieran ingresar o no pasen evaluaciones tendrán alternativas de estar en otras instituciones, como el Servicio de Protección Federal, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Instituto Nacional de Migración y la Administración General de Aduanas.



También descartó una sanción a los uniformados que realizan bloqueos.



"Lo vamos a resolver por la vía del diálogo y en el marco de la ley. Habrá planteamientos que excedan lo que la ley dispone, en ese caso no podemos atenderlos", señaló.



Durazo pidió a los uniformados reconsiderar la forma en que expresan sus inconformidades.



Anunció que habrá una oficina de transición que tendrá presencia en todos los centros laborales de la Policía Federal para resolver dudas e inconformidades.



"Se les dará información de distintas opciones", comentó.